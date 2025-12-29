پخش زنده
رئیس پلیس فتا فراجا بر لزوم گنجاندن مسائل مربوط به فضای مجازی در مباحث درسی تاکید کرد و گفت: سال گذشته و در قالب طرح فانوس دیجیتال بالغ بر ۲۵۰ کارگاه در سطح کشور در مقطع متوسطه اول و در بین دانش آموزان دختر و پسر برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداو سیما سردار وحید مجید، رئیس پلیس فتا فراجا با اشاره به اینکه سطح اصلی و مهم آموزش مدارس هست، گفت: برای جلوگیری از جرایم اینترنتی فعالیتهایی را دست اقدام داریم و چند سال گذشته همکاریهایی را با وزارت ارتباطات با عنوان کودک و اینترنت داشتیم و کارگاههای بسیاری را در استانهای کشور برگزار کردیم.
وی ادامه داد: همچنین طرح فانوس دیجیتال را داشتیم که سال گذشته با همکاری سازمان امور اجتماعی وزارت کشور و وزارت آموزش و پرورش صورت گرفت و بالغ بر ۲۵۰ کارگاه در سطح کشور در مقطع متوسطه اول و در بین دانش آموزان دختر و پسر برگزار شد و مرحله دومش نیز امسال برگزار میشود.
رئیس پلیس فتا فراجا با بیان اینکه پویش کودکان سایبری را نیز داریم افزود: امسال ششمین سالگرد برگزاری این پویش بود که سبب ایجاد توجه و آگاهی دانشآموزان، خانوادهها و افرادی که به نوعی با دانشآموزان سروکار دارند در جامعه میشود. سردار مجید با اشاره به اینکه زمانی این موضوعها نهادینه میشود که در قالب مباحث درسی در مقاطع مختلف تحصیلی و با توجه به سن و نیازهای آموزشی دانشآموزان در سر فصلهای درسی تعریف شود، بیان کرد: ما پیگیر این موضوع هستیم و به امید خدا این امر صورت میگیرد.