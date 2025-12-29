رئیس مجلس شورای اسلامی با صدور پیامی، درگذشت آیت‌الله شفیعی، نماینده مردم خوزستان در مجلس خبرگان رهبری را تسلیت گفت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی با صدور پیامی درگذشت آیت‌الله شفیعی، نماینده مردم خوزستان در مجلس خبرگان رهبری را تسلیت گفت.

متن پیام تسلیت به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

«انالله و اناالیه راجعون

درگذشت عالم ربانی، فقیه مجاهد و نماینده مردم شریف خوزستان در مجلس خبرگان رهبری، آیت‌الله سید علی شفیعی، موجب اندوه فراوان اینجانب شد.

این روحانی وارسته از چهره‌های اثرگذار حوزه‌های علمیه و از پیشگامان نهضت اسلامی در استان خوزستان بود که عمر پربرکت خود را در مسیر تعلیم و تربیت طلاب، ترویج معارف قرآن و اهل‌بیت علیهم‌السلام، دفاع از آرمان‌های امام راحل (ره) و پاسداری از ارزش‌های انقلاب اسلامی سپری کرد.

حضور مسئولانه و مؤثر ایشان در مجلس خبرگان رهبری، جلوه‌ای از اعتماد مردم و روحیه تعهد، بصیرت و ولایتمداری آن مرحوم بود.

اینجانب ضمن عرض تسلیت این ضایعه به خاندان مکرم، شاگردان، ارادتمندان و مردم شریف خوزستان، از درگاه خداوند متعال برای ایشان علو درجات و همنشینی با اولیای الهی و برای بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل مسئلت می‌نماید».