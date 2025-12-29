به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حجت‌الاسلام سعید جزائی، رئیس کل دادگستری استان مرکزی به تشریح عملکرد این مجموعه در حوزه‌های رسیدگی به پرونده‌های مهم، توسعه نهاد‌های ارفاقی و تحول در حوزه صلح و سازش پرداخت.

جزائی با اشاره به تمرکز بر پرونده‌های کثیرالشاکی، مهم و ملی، عملکرد «دبیرخانه ویژه» در این زمینه را مثبت ارزیابی کرد و گفت: طی پنج سال گذشته، ۵۷۰ پرونده در این دبیرخانه ثبت شده و ۴۵ جلسه شورای استانی با ۱۴۱ مصوبه اجرایی برای ساماندهی این وضعیت برگزار شده است.

وی با ارائه آمار از روند رشد پرونده‌های مهم، افزود: تعداد این پرونده‌ها در سه ماهه آخر سال ۱۴۰۱، تنها ۲۰ فقره بوده است، اما این روند با رشد چشمگیری مواجه شده و در سال ۱۴۰۲ به ۱۳۴ و در سال ۱۴۰۳ به ۲۸۷ پرونده افزایش یافته است. در هفت ماهه اول سال ۱۴۰۴ نیز ۱۲۹ پرونده دیگر به ثبت رسیده که نشان‌دهنده مدیریت فعال این نوع دعاوی است.

مقام عالی قضائی استان، به سیاست کاهش جمعیت کیفری و حبس‌زدایی اشاره کرد و گفت: در زمینه توسعه عدالت ترمیمی، استفاده از نهاد‌های ارفاقی همچون تعلیق تعقیب، تعلیق اجرای مجازات، نظام نیمه‌آزادی و مجازات‌های جایگزین حبس در دوره اخیر، نسبت به دوره پیشین ۳۸ درصد رشد داشته است.

جزائی افزود: پروژه توسعه استفاده از پابند الکترونیکی نیز که از سال ۱۳۹۹ آغاز شده، تا سال ۱۴۰۴ منجر به شمولیت بیش از ۹۴۲ نفر در این طرح شده است که گامی مؤثر در جهت اجرای سیاست‌های تحولی دستگاه قضا است.

رئیس کل دادگستری استان مرکزی با اشاره به نقش دادگاه‌های صلح در مدیریت ورودی محاکم، گفت: راه‌اندازی و توسعه دادگاه‌های صلح به‌ویژه از سال ۱۴۰۳ به بعد، نقش مؤثری در مدیریت دعاوی خرد و ترویج سازش ایفا کرده است؛ به‌نحوی که این دادگاه‌ها تنها در سال ۱۴۰۳ موفق به رسیدگی به ۱۵ هزار و ۶۲۳ فقره پرونده شده است.

رئیس دستگاه قضا در استان مرکزی، دستاورد شورا‌های حل اختلاف در حوزه صلح و سازش در مدت ۵ ساله گذشته را بی‌نظیر خواند و افزود: تعداد پرونده‌های منجر به سازش در دوره دوم نسبت به دوره اول ۲۵ درصد افزایش یافته و نرخ مصالحه از ۳۲ درصد به ۳۸ درصد ارتقا یافته است. اما مهم‌تر آن است که در پرونده‌های کیفری، نرخ سازش به رکورد ۵۷ درصد در سال ۱۴۰۴رسیده است.

وی همچنین گفت: با تلاش شورا‌های حل اختلاف و مشارکت‌های مردمی، ۲۹ فقره پرونده قتل در این دوره، منجر به گذشت و صلح بین طرفین شده است.