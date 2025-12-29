نماینده ولی‌فقیه در خراسان جنوبی و امام جمعه بیرجند با صدور پیامی، فرا رسیدن یوم‌الله ۹ دی، روز بصیرت و میثاق امت با ولایت را گرامی داشت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، نماینده ولی‌فقیه در خراسان جنوبی و امام جمعه بیرجند با صدور پیامی، فرا رسیدن یوم‌الله ۹ دی، روز بصیرت و میثاق امت با ولایت را گرامی داشت.

در این پیام آمده است: متن پیام نماینده ولی فقیه در استان خراسان جنوبی و امام جمعه بیرجند

به مناسبت فرا رسیدن یوم الله۹دی و روزبصیرت و میثاق امت با ولایت

در این بحبوحه‌ی کارزار جبهه حق و باطل از کارشناسی جامع و کامل چه خبر؟

آیا چه داریم و چه نداریم؟

بیدار دلان زمان شناس دنیا دیده بگویند چه بدست آورده‌ایم و چه از دست داده‌ایم؟

آینده را چگونه ارزیابی می‌کنیم؟

آیا نیل به هدف نهایی و رسوایی بدخواهان چند ده سال تجربه لازم دارد یا گذر زمان شعور نمی‌آورد؟

این بصیرت است که پاسخ می‌دهد و این ولایت حقه است که راه را از بیراهه جدا می‌سازد تا هر کس دل در گروی حقیقت دارد انتخاب کند.

پس تمام دارایی ما بصیرت است که مالکیت هدیه ولایت الهی را به دست آوریم و نشانه صدق و راستی آن، پذیرش عدل و پیروی از امامت است که همه پیامبران الهی به آن دعوت فرموده‌اند.

یوم الله نهم دیماه بیداری از غفلتی بود که دشمن اغواگر تدارک دیده بود و خطر از دست دادن همه هستی را داشتیم، اما به لطف الهی و امداد غیبی امامعصر ارواحنا فداه آن بیداری مقدس، این خطر را خنثی کرد؛ مبارک باد این همه بصیرت و آگاهی.

سید علیرضا عبادی

نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی و امام جمعه بیرجند

۰۸ دی ۱۴۰۴