به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل معاون فرهنگی، هنری سپاه حضرت عباس (ع) استان اردبیل در این آیین گفت: از بین ۳۳ اثر ارسالی به دبیرخانه شانزدهمین دوره جشنواره تئاتر بسیج استان اردبیل ۲۲ اثر به مرحله بازبینی راه یافت.

سرهنگ محمد لطیفی مجره گفت: ۲۲ اثر راه یافته به مرحله بازبینی شامل "این چهار طن" نوشته روح‌الله عباسیان از خلخال، "پایی که جا ماند" نوشته فاطمه اجاقی از اردبیل، "پروانه ست" نوشته طاهر جولانی از خلخال، "چهار برادران" نوشته بهرنگ منتخبی از خلخال، "حسن یوسف" نوشته عدالت فرزانه از خلخال، "یادداشت" نوشته عدالت فرزانه از خلخال، "دچار" نوشته مهدی دلیر از بیله‌سوار، "روی تار" نوشته حامد مصطفایی آگاه از اردبیل، "سوون اینتظار" نوشته ایرج فتحی جلفا از اردبیل، "نغمه‌های دلتنگی" نوشته اصغر نیکجو از گرمی، "قهرمان" نوشته مهدی توحیدی از مشگین‌شهر، "هشت فصل فانوس" نوشته زینب سادات مقیمی از اردبیل، "و محسنی دیگر" نوشته محسن محمدی از خلخال، "گروگان برای پدر" نوشته علی حسن‌زاده از اردبیل، "سی و دومین ماه ساعت ۲۵" نوشته امید محمدلو از مشگین‌شهر، "صدآفرین" نوشته حسن مهدیزاده از گرمی، "عریان" نوشته حسن سعیدی از خلخال، "مثل دو ماهی" نوشته ابوالفضل فرزانه از اردبیل، "مزد خاک" نوشته علی کمالی از اردبیل، "میراث جنگ در میان صلیب و سجاده" نوشته سیدمحمد حسینی از اردبیل، "در چوبی لیلا" نوشته زهرا گنجه از اردبیل و "اونوتولانلار" نوشته فرید معتمدی خیاوی از مشگین‌شهر است.

وی اظهار کرد: پس از بررسی و بازبینی آثار ارسال‌شده به دبیرخانه جشنواره، ۱۲ اثر برگزیده برای حضور در بخش‌های مختلف اجرا انتخاب و به مدت سه روز در مجتمع فرهنگی، هنری فدک اردبیل به نمایش درآمد.

وی بیان کرد: در این رویداد هنری چهار نمایش در بخش خیابانی و ۶ اثر در بخش صحنه‌ای توسط هیات داوران و ۲ اثر در بخش ویژه توسط ستاد اجرایی انتخاب شدند.

در این جشنواره "اونوتالانلار" نوشته فرید معتمدی و "گروگان برای پدر" نوشته علی حسن زاده شایسته تقدیر شد و نمایش "روی تار" نوشته حامد مصطفایی آگاه سوم شد، "۳۲مین ماه ساعت ۲۵" نوشته قاسم محمدلو دوم شد و نمایش "حسن یوسف" نوشته عدالت فرزانه هم اول شد.

سرهنگ لطیفی اضافه کرد: جنگ تحمیلی ۱۲ روزه رژیم صهیونیست و کودک‌کش اسراییل علیه کشورمان، بازتاب عملکرد بسیج، ایجاد شور و نشاط، تحکیم بنیان خانواده، عفاف و حجاب، مقاومت، جهاد تبیین و سایر موضوعات فرهنگی و اجتماعی از جمله محور‌های این جشنواره بود.

معاون فرهنگی، هنری سپاه حضرت عباس (ع) استان اردبیل ادامه داد: شانزدهمین دوره جشنواره تئاتر بسیج استان اردبیل به یاد هنرمند فقید زنده‌یاد "محمدرضا خدایی"، دبیر دوره گذشته این جشنواره برگزار شد.

وی گفت: ترویج فرهنگ ناب بسیج، بسط و توسعه فرهنگ و هنر ایرانی - اسلامی، بازتاب هنرمندانه و متعهدانه فعالیت‌ها و دستاورد‌های بسیج، مهارت‌افزایی شبکه تئاتر بسیج، استعدادیابی و ظهور جوانان علاقه‌مند به تئاتر و حمایت از هنرمندان متعهد و جهادی از جمله اهداف برگزاری این جشنواره است.