به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، متخصصان یک شرکت دانش‌بنیان ایرانی با موفقیت در به‌روزرسانی و ارتقاء ورق‌های مورد استفاده در صنایع گاز ترش، گامی بزرگ در خودکفایی صنعتی برداشتند.

این نوآوری نه تنها عملکرد این تجهیزات حیاتی را بهبود بخشیده، بلکه مستقیماً منجر به صرفه‌جویی ارزی تخمینی بالغ بر یک میلیارد دلار برای کشور شده است.

این شرکت میتواند سالانه ۳ میلیون تن از نیاز کشور را به این ورق‌ها تامین کند.