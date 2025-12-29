پخش زنده
امروز: -
سردار سرتیپ پاسدار احمد خادم سیدالشهداء فرمانده قرارگاه منطقهای کربلا نیروی زمینی سپاه و حجتالاسلام سید اسماعیل طباطبایی مسئول نمایندگی ولی فقیه در این قرارگاه، با صدور پیامی درگذشت آیتالله سید علی شفیعی نماینده مردم خوزستان در مجلس خبرگان رهبری را تسلیت گفتند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان ، سردار سرتیپ پاسدار احمد خادم سیدالشهداء فرمانده قرارگاه منطقهای کربلا نیروی زمینی سپاه و حجتالاسلام سید اسماعیل طباطبایی مسئول نمایندگی ولی فقیه در قرارگاه منطقهای کربلا نیروی زمینی سپاه، با صدور پیامی، ارتحال عالم مجاهد و خدمتگزار، حضرت آیتالله سید علی شفیعی نماینده مردم شریف خوزستان در مجلس خبرگان رهبری را تسلیت گفتند.
متن پیام به این شرح است:
بسمالله الرحمن الرحیم
«إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَیْهِ رَاجِعُونَ»
درگذشت عالم ربانی، مجاهد نستوه و نماینده انقلابی مردم خوزستان در مجلس خبرگان رهبری، حضرت آیتالله سید علی شفیعی را به محضر حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف، مقام معظم رهبری، عموم علما و روحانیون، خانواده گرانقدر و عموم مردم غیور و مقاوم استان خوزستان تسلیت عرض میکنیم.
این عالم جلیل القدر و استاد اخلاق از چهرههای برجسته علمی، مبارز و انقلابی خوزستان بودند که از دوران مبارزه با طاغوت تا پس از پیروزی انقلاب اسلامی و در طول هشت سال دفاع مقدس، همواره در سنگر تبلیغ، تبیین و پشتیبانی معنوی از جبههها حضور مؤثر و خستگیناپذیری داشتند. نقش ایشان در تقویت بنیه اعتقادی رزمندگان و حمایت از حرکتهای مردمی، همواره درخشان و فراموشنشدنی است.
فداکاریهای آن مرحوم و خانواده معززشان، به ویژه تقدیم فرزند شهیدشان طلبه شهید سید مرتضی شفیعی، حجتالاسلام آقا سید محسن شفیعی و دیگر عزیزانشان در راه انقلاب و دفاع از میهن و آثار بجای مانده و فعالیتهای چشمگیر ایشان در مسیر ولایتمداری، نمونهای بارز از تجلی ایمان و ایثار در مکتب اهلبیت (علیهمالسلام) است.
یاد و خاطره آن عالم وارسته، زیست ساده و مجاهدتهای پرتلاش این عالم ربانی، همواره در دلهای مردم شریف ایران اسلامی، مؤمنان و رزمندگان زنده خواهد ماند و روح بلندش با شهدا و صالحان محشور باد.