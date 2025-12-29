به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان ، سردار سرتیپ پاسدار احمد خادم سیدالشهداء فرمانده قرارگاه منطقه‌ای کربلا نیروی زمینی سپاه و حجت‌الاسلام سید اسماعیل طباطبایی مسئول نمایندگی ولی فقیه در قرارگاه منطقه‌ای کربلا نیروی زمینی سپاه، با صدور پیامی، ارتحال عالم مجاهد و خدمتگزار، حضرت آیت‌الله سید علی شفیعی نماینده مردم شریف خوزستان در مجلس خبرگان رهبری را تسلیت گفتند.

متن پیام به این شرح است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

«إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَیْهِ رَاجِعُونَ»

درگذشت عالم ربانی، مجاهد نستوه و نماینده انقلابی مردم خوزستان در مجلس خبرگان رهبری، حضرت آیت‌الله سید علی شفیعی را به محضر حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف، مقام معظم رهبری، عموم علما و روحانیون، خانواده گرانقدر و عموم مردم غیور و مقاوم استان خوزستان تسلیت عرض می‌کنیم.

این عالم جلیل القدر و استاد اخلاق از چهره‌های برجسته علمی، مبارز و انقلابی خوزستان بودند که از دوران مبارزه با طاغوت تا پس از پیروزی انقلاب اسلامی و در طول هشت سال دفاع مقدس، همواره در سنگر تبلیغ، تبیین و پشتیبانی معنوی از جبهه‌ها حضور مؤثر و خستگی‌ناپذیری داشتند. نقش ایشان در تقویت بنیه اعتقادی رزمندگان و حمایت از حرکت‌های مردمی، همواره درخشان و فراموش‌نشدنی است.

فداکاری‌های آن مرحوم و خانواده معززشان، به ویژه تقدیم فرزند شهیدشان طلبه شهید سید مرتضی شفیعی، حجت‌الاسلام آقا سید محسن شفیعی و دیگر عزیزانشان در راه انقلاب و دفاع از میهن و آثار بجای مانده و فعالیت‌های چشمگیر ایشان در مسیر ولایتمداری، نمونه‌ای بارز از تجلی ایمان و ایثار در مکتب اهل‌بیت (علیهم‌السلام) است.

یاد و خاطره آن عالم وارسته، زیست ساده و مجاهدت‌های پرتلاش این عالم ربانی، همواره در دل‌های مردم شریف ایران اسلامی، مؤمنان و رزمندگان زنده خواهد ماند و روح بلندش با شهدا و صالحان محشور باد.