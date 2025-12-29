به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ سردار سرتیپ پاسدار سنائی راد معاون سیاسی دفتر عقیدتی - سیاسی فرمانده کل قوا در این مراسم با بیان اینکه مردان الهی راه شهادت را انتخاب می‌کنند گفت: سردار شهید میرزا کوچک و سردار شهید حاج قاسم سلیمانی سردارانی بودند که برای اسلام و ایران در عرصه شهامت، شجاعت، حماسه سازی و نقش آفرینی کردند که یاد و خاطره آنان برای همیشه زنده و جاویدان خواهد ماند.

وی با بیان اینکه روایت دفاع مقدس ۱۲ روزه در دنیا به نفع ایران بوده افزود: رمز پیروزی ایران اسلامی در دفاع مقدس ۱۲ روزه بصیرت، همدلی و انسجام مردم، فرماندهی وهدایت مدبرانه رهبر معظم انقلاب اسلامی و اقتدار و حماسه آفرینی نیرو‌های مسلح کشور بود که دشمن را مجبور به آتش بس کرد و این یک پیروزی برای ایران بود.