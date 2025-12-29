به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تمرینات ملی پوشان تیم پاراجودو به منظور آمادگی حضور در بازی‌های پاراآسیایی آیچی-ناگویا ۲۰۲۶، از ۸ تا ۱۵ دی ماه به میزبانی اردوگاه شهید عظیمی بابلسر برگزار می‌شود.

علی نوایی، مهدی برچلو، نوید فرخ زاد، محمد معین فیروز، موسی غلامی، امیرحسین نیمروزی، امیرحسین شهیدی، متین یعقوب کیش، مهران قوی بازو و محمدرضا خیراله زاده ملی پوشان دعوت شده به این اردو هستند.

تمرینات این مرحله با نظارت محمدرضا حاجی یوسف زاده سرمربی، حمزه ندری و امین برومند مربیان تیم ملی انجام می‌شود و محمدرضا امینی نیز به عنوان آنالیزور تیم را همراهی می‌کند.