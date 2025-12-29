مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای آذربایجان شرقی از تداوم برفروبی و بازگشایی راه ۱۰۰ روستای استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، غلامرضا رسول زاده گفت: بر اثر بارش‌های عصر و دیشب، برف و کولاک موجب بسته شدن و کندی ترافیک در راه‌های روستایی استان شده بود که به همت راهداران، راه روستا‌های مسدود شده، بازگشایی شد و عملیات برفروبی در راه ۱۰۰ روستا ادامه دارد.

وی با اشاره به اینکه بارش برف در محور‌های روستایی شهرستان‌های هشترود و چاراویماق بیش از سایر محور‌ها بوده است افزود: عملیات برفروبی و نمک پاشی در راه ۴۵۱ روستای متاثر از برف انجام شده و راهداران در سایر محور‌ها مشغول برفروبی هستند.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای آذربایجان شرقی همچنین از برفروبی سه هزار و ۲۵۰ کیلومتر باند راه‌های استان در ۲۴ ساعت گذشته خبر داد و گفت: بیشترین میزان برفروبی در آزادراه تبریز - زنجان به طول ۵۰۰ کیلومتر، محور‌های مرند ۴۰۰ کیلومتر و محور‌های هریس به طول ۳۰۰ کیلومتر انجام شده است.

رسول زاده گفت: راهداران استان همچنین ۵۶۳ خودرو گرفتار در برف و کولاک را رهاسازی کرده و ۸۴ مسافر را در راهدارخانه‌ها و اماکن تعیین شده، اسکان دادند.