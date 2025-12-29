پخش زنده
مجموعه مستند «پیشنهاد»، نمایش رادیویی «جنگ سکوت»، مجموعه «مدار» و برنامه «چهل تیکه»، خبرهای امروز رسانه است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، شبکه افق «پیشنهاد»، را امروز ساعت ۱۷ پخش میکند.
ترویج فرهنگ کارآفرینی و اقتصاد مقاومتی موضوع این مجموعه مستند است.
رادیو نمایش «جنگ سکوت»، را هر شب ساعت ۲۳:۳۰ دقیقه پخش میکند.
این اثر روایتی است از زندگی سید آزادگان مرحوم سیدعلیاکبر ابوترابیفرد.
«مدار»، هر روز ساعت ۱۷:۴۰ دقیقه از شبکه دو پخش میشود.
این مجموعه شامل ۱۰ فیلم کوتاه داستانی است که بر اساس روایتها و خاطرات یاران و همراهان شهید حاج قاسم سلیمانی نوشته و تولید شدهاند.
پخش فصل جدید «چهل تیکه»، امشب از شبکه نسیم آغاز میشود.
این برنامه با اجرای داریوش کاردان در گفتوگو با چهرههای فرهنگی، هنری و ورزشی کشور به مرور خاطرات آنها میپردازد.