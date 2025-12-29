به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ رئیس شورای اسلامی روستای ازان گفت: با وجود گذشت حدود پنج سال از زمان واگذاری این زمین‌ها، همچنان مشکلات جدی در خصوص تأمین خدمات زیربنایی به‌ویژه برق و آب وجود دارد.

مهدی صالح افزود: بر اساس توافقی که شهریور امسال ۱۴۰۴ در مجلس شورای اسلامی صورت گرفت مقرر شد بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و اداره برق عملیات خدمات‌رسانی را در این محدوده آغاز کنند اما تاکنون اجرا نشده است.

وی گفت: به گفته ساکنان، مراجعه برای دریافت انشعاب برق با پاس کاری بین دستگاه‌های مختلف مواجه می‌شود و هنوز متولی مشخصی برای این موضوع تعیین نشده است.

رئیس شورای اسلامی روستای ازان افزود: در حوزه آب نیز اگرچه انشعابات اجرا شده، اما افت شدید فشار آب، استفاده عادی از این خدمات را با مشکل مواجه کرده است.

صالح گفت: از سوی دیگر، با وجود پیش‌بینی افزوده شدن حدود ۴۰ هکتار زمین جدید به محدوده روستای اذان، متقاضیان به دلیل تأمین نشدن خدمات ، تمایلی به ادامه فرآیند دریافت زمین و آغاز ساخت‌وساز ندارند.