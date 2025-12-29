پخش زنده
نخستین سامانه آبیاری نوین ماشینی سیار در سطح ۲۰ هکتار از اراضی اسفراین اجرا شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ مدیر امور آب و خاک سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی گفت: این طرح با هدف افزایش راندمان آبیاری با هزینه ۱۴ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال بهره برداری شد.
سامان محمدی افزود: این سامانه آبیاری به روش بارانی طراحی شده و با نصب موتور یا استفاده از تراکتور، قابلیت جابهجایی و بهرهبرداری در بخشهای مختلف اراضی کشاورزی را دارد.
وی ادامه داد: با توجه به محدودیت منابع آب و ادامه خشکسالیها، توسعه سامانههای نوین آبیاری برای حفظ تولیدات کشاورزی در استان یک ضرورت اجتنابناپذیر است.
محمدی گفت: از محل اعتبارات سفر هیات دولت، ۵۰۰ میلیارد ریال برای توسعه سامانههای نوین آبیاری در سال زراعی ۱۴۰۰–۱۴۰۴ تخصیص یافت و طی این برنامه ۵۷۶ هکتار از اراضی استان به سامانههای بارانی، کمفشار، موضعی و ماشینی تجهیز شد.
وی ادامه داد: سال گذشته نیز هزار و ۸۰۰ هکتار دیگر از اراضی استان به سامانههای نوین مجهز و مورد بهرهبرداری قرار گرفت و تاکنون ۴۱ هزار هکتار از اراضی کشاورزی استان به این سامانهها تجهیز شده است.
مدیر امور آب و خاک سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی گفت: اجرای سامانههای بارانی و قطرهای، علاوه بر افزایش راندمان آبیاری تا ۹۰ درصد، موجب صرفهجویی حدود ۴ هزار و ۴۰۰ مترمکعب آب در هر هکتار میشود.
وی افزود: با توجه به اینکه اغلب کشاورزان استان خردهمالک هستند، بدون حمایت دولت، اجرای این طرحها امکانپذیر نیست و ادامه توسعه آبیاری نوین مستلزم تخصیص تسهیلات و اعتبارات دولتی است.