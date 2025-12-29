به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان ،مدیرکل امور روستایی و شورا‌های استانداری کرمان در نشست دهیاران شهرستان زرند نقش دهیاران در توسعه و اشتغال روستاییان را حائز اهمیت دانست و گفت: برای توسعه پایدار، اشتغال‌زایی و الگوسازی روستایی حدود ۷۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای اجرای طرح‌های گردشگری، فراوری و درآمدزایی دهیاری‌ها در چهار روستای بخش مرکزی و دو روستای بخش یزدان‌آباد اختصاص یافته است.

اژدری یادآور شد: همچنین واگذاری ماشین‌آلات مورد نیاز دهیاری‌ها در دستور کار و قرار است تا پایان امسال ، تجهیزات لازم به شرکت تعاونی دهیاری‌ها و دهیاری‌های نیازمند تحویل شود.

بر فعال‌سازی شرکت تعاونی دهیاری‌ها به‌عنوان واحد تولیدی مشترک در سطح شهرستان زرند تأکید شد تا این طرح‌ها در قالب یک برنامه زمان‌بندی‌شده وارد مرحله اجرایی شوند.

در این مراسم، سید احمد تهامی به عنوان بخشدار جدید بخش مرکزی زرند معرفی و ازخدمات مصطفی طاهری‌زاده بخشدار سابق تجلیل شد.