به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، مدیر اداره جهاد کشاورزی شهرستان گچساران گفت: امسال در این شهرستان ۱۴ هزار و ۶۰۰ هکتار زمین کشاورزی به صورت آبی و دیم کشت می‌شود.

لیلا عطا زاده با بیان اینکه از مهرماه سالجاری با اطلاع رسانی توزیع بذر در شهرستان گچساران آغاز شد افرود: کشاورزان دیم کار شهرستان بعلت خوشکسالی سال گذشته و تاخیر در بارندگی پاییز امسال برای دریافت بذر مورد نیاز خود مراجعه نکردند.

عطا زاده اضافه کرد: بعد از بارش‌های هفته‌های گذشته کشاورزان برای دریافت بذر به شرکت توزیع مراجعه کردند که تاکنون بیش از ۲ هزار تن بذر گندم برای کشت دیم و آبی بین کشاورزان شهرستان توزیع شد.

وی ادامه داد: ۹ رقم گندم بذری آبی و دیم در طبقات مادری و گواهی شده شامل ارقام دهدشت، ساورز، آفتاب، کریم، مهتاب، کوهدشت، امین، ترابی و سارنگ در بین کشاورزان در حال توزیع است.

مدیر اداره جهاد کشاورزی شهرستان گچساران با بیان اینکه در این شهرستان هیچگونه مشکلی برای توزیع بذر در این شهرستان وجود ندارد گفت: کشاورزانی که تاکنون گندم بذری مورد نیاز خود را تهیه نکردند می‌توانند با گرفتن حواله از جهاد کشاورزی به شرکت توزیع در ناحیه صنعتی امام زاده جعفرمراجعه کنند.