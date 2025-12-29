بنابر اعلام مرکز مدیریت راه‌های اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خوزستان، در حال حاضر تمامی محور‌های مواصلاتی استان خوزستان باز بوده و تردد در آنها به‌صورت عادی برقرار است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، مرکز مدیریت راه‌های اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خوزستان اعلام کرد: با تلاش مستمر نیرو‌ها و گشت‌های راهداری در سطح محور‌های مواصلاتی، انسداد محور‌های باغملک –ایذه–دزپارت و ملاثانی–گاوسوار برطرف شده و هم‌اکنون تردد در تمامی محور‌های اصلی و فرعی استان جریان دارد.

راه‌های اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خوزستان از رانندگان و کاربران جاده‌ای درخواست کرد با توجه به هشدار‌های هواشناسی، با رعایت احتیاط لازم در تردد، پیش از آغاز سفر برای اطلاع از آخرین وضعیت راه‌ها با سامانه تلفنی ۱۴۱ تماس حاصل کنند.