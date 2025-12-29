هفته نهم لیگ برتر والیبال برگزار شد و سه تیم اول جدول حریفان را شکست دادند.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، هفته نهم لیگ برتر والیبال برگزار شد و در پایان فولاد سیرجان صدرجدولی در اسلامشهر ۳ - ۲ طبیعت را برد. شهداب یزد ۳ - ۱­ بر مقابل شهرداری ارومیه پیروز شد. فولاد مبارکه سپاهان ۳ - ۱ بر مهرگان نور غلبه کرد. چادرملو اردکان ۳ - ۲ از سد سایپا گذشت. صنعتگران امید ۳ - ۱ پیکان را از پیش رو برداشت. پاس گرگان ۳ - ۰ رازین پلیمر را شکست داد و استقلال گنبد ۳ - ۱ مغلوب مس رفسنجان شد.

تا پایان هفته نهم رقابت‌های لیگ برتر والیبال تیم‌های فولاد سیرجان، شهداب یزد و فولاد مبارکه سپاهان به ترتیب در جایگاه اول تا سوم جدول قرار دارند.