مدیر پایگاه میراث ملی فرح‌آباد ساری گفت: رشد تعداد بازدیدکنندگان و تغییر رویکرد گردشگران نسبت به این پایگاه، ضرورت برنامه‌ریزی دقیق برای هدایت و مدیریت بازدید‌ها را دوچندان کرده است و برگزاری دوره‌های آموزشی تخصصی می‌تواند در کنترل و ساماندهی گردشگری نقش مؤثری ایفا کند.

پایگاه تاریخی فرح آباد، در مسیر تبدیل شدن به یک الگوی ملی

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، محمدآرمان ارشادی در حاشیه برگزاری دوره آموزشی تخصصی در مجموعه تاریخی فرح‌آباد گفت: ارتقای کیفیت تجربه بازدیدکنندگان، توانمندسازی نیرو‌های محلی و مدیریت صحیح گردشگری، از مهم‌ترین اهداف برگزاری این دوره‌های آموزشی است.

مدیر پایگاه میراث ملی فرح‌آباد با اشاره به تجربه حضور خود در دوره‌های آموزشی مشابه در سطح ملی و با مشارکت مدیران پایگاه‌های میراث ملی و جهانی افزود: این دوره‌ها بسیار کاربردی و مبتنی بر تجربه‌های میدانی است و انتقال چنین دانش‌هایی می‌تواند نقش مؤثری در بهبود عملکرد پایگاه‌ها داشته باشد.

وی با بیان اینکه پیشنهاد برگزاری میدانی این آموزش‌ها در پایگاه فرح‌آباد مطرح و با همکاری اداره‌کل میراث‌فرهنگی استان محقق شده است، گفت : برگزاری دوره‌ها در محل پایگاه باعث شد همکاران و علاقه‌مندان بیشتری امکان بهره‌مندی از این آموزش‌ها را داشته باشند.

ارشادی افزود : هدف اصلی این برنامه‌ها ایجاد تعادل میان حفاظت از میراث‌فرهنگی و توسعه گردشگری است؛ رویکردی که شامل ارتقای کیفیت بازدید، استفاده از ظرفیت نیرو‌های محلی و به‌کارگیری علاقه‌مندان و داوطلبان، به‌ویژه در ایام پربازدید مانند نوروز، می‌شود.

وی همچنین بر نقش جوامع محلی در پیشگیری از بروز بحران‌های گردشگری تأکید کرد و گفت : مشارکت مردم محلی علاوه بر بهبود تجربه گردشگران، همسو با سیاست‌های وزارت میراث‌فرهنگی، نقش مهمی در مدیریت پایدار گردشگری دارد.

ارشادی با اشاره به برنامه‌های آینده پایگاه فرح‌آباد افزود: تلاش ما این است که این مجموعه در مسیر تبدیل شدن به یک الگوی ملی حرکت کند و هرچند فاصله‌هایی با پایگاه‌های بزرگ کشور وجود دارد، اما آغاز این مسیر، اقدامی مهم و ضروری است.

مدیر پایگاه میراث ملی فرح‌آباد گفت : این پایگاه علاوه بر وظایف پژوهشی، حفاظتی، مرمتی و ساماندهی، برگزاری کارگاه‌ها و دوره‌های آموزشی و معرفی میراث ملموس و ناملموس را نیز در دستور کار خود دارد و در این راستا از همکاری مسئولان و مدرسان این دوره آموزشی قدردانی کرد.