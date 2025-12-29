پخش زنده
امروز: -
استاندار گیلان بر بهرهگیری از ظرفیتهای طبیعی و شهری گیلان برای گسترش ورزشهای همگانی و ارتقای سلامت و نشاط اجتماعی تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ هادی حقشناس در نشست با علی خلیلی، رئیس فدراسیون ورزشهای همگانی، با قدردانی از فعالیتهای انجام شده در حوزه ورزش همگانی، گفت: خوشبختانه گیلان به دلیل برخورداری از ساحل، دشت، کوه و پارکهای متعدد، ظرفیت بالایی برای توسعه ورزش در همه سنین دارد و میتوان این امکانات را به نحوی مناسب برای جوانان، نوجوانان و حتی سالمندان فعال کرد.
وی با اشاره به تفاوت شرایط جغرافیایی گیلان با دیگر نقاط کشور، افزود: در برخی مناطق کشور، به دلیل گرمای شدید یا محدودیت زمانی، امکان ورزش در تمام طول روز وجود ندارد، اما در گیلان شهروندان در هر ساعت شبانهروز فرصت ورزش دارند که این امر بسیار ارزشمند است.
استاندار گیلان با تاکید به اهمیت توجه به سلامت و تندرستی جوانان و نوجوانان، گفت: با بهرهمندی از امکانات موجود و ایجاد انگیزه برای ورزش، میتوان میانگین سلامت جامعه را بهبود بخشید و از اضافه وزن نسل جوان گیلان پیشگیری کرد.
هادی حقشناس همچنین بر ضرورت استفاده بهینه از پارکها و فضاهای عمومی استان تأکید کرد و افزود: اگرچه تعداد پارکها در گیلان مناسب است، اما شلوغی و استفاده از این فضاها هنوز متناسب با ظرفیت موجود نیست و باید به گونهای برنامهریزی شود که جمعیت بیشتری از مردم، به ویژه در سنین جوانی و میانسالی، از این امکانات بهرهمند شوند.
وی گفت: با همت و همکاری دستگاههای مختلف و استفاده از ظرفیتهای طبیعی و شهری، میتوان نشاط و سلامت را در جامعه افزایش داد و ورزش را به بخشی مهم از زندگی روزمره مردم تبدیل کرد.
رییس فدراسیون ورزشهای همگانی هم در این دیدار، با قدردانی از توجه مسئولان گیلان به ورزش همگانی، گفت: گیلان با برخورداری از ساحل، دشت، کوه و پارکهای متعدد، یک بستر بسیار مناسب برای توسعه ورزش همگانی در تمام سنین دارد و این ظرفیت باید به بهترین شکل مورد استفاده قرار گیرد.
علی خلیلی یکی از اهداف این فدراسیون را ایجاد نشاط در جامعه است، افزود: گیلان با امکانات طبیعی و شهری خود میتواند نمونهای موفق در این زمینه و الگویی ارزشمند برای دیگر استانها باشد.
وی همچنین بر ضرورت برنامهریزی مناسب و بهرهمندی از تمامی امکانات موجود تأکید کرد و افزود: با همکاری استانداری و نهادهای مرتبط، میتوان ورزش همگانی را به شکل مستمر و مؤثر در زندگی روزمره مردم گیلان نهادینه کرد و سلامت و نشاط اجتماعی را افزایش داد.
محمود قاسم نژاد رئیس هیئت ورزشهای همگانی گیلان هم در این نشست با اشاره به ظرفیتهای کم نظیر طبیعی استان، از جمله ساحل، دشت، کوه و پارکها، بر لزوم بهرهگیری حداکثری از این امکانات، برای توسعه ورزش همگانی تأکید کرد.
وی با بیان اینکه فراهم بودن امکان ورزش در تمام ساعات شبانهروز یک فرصت مهم برای ارتقای نشاط اجتماعی است، افزود: توجه به سلامت جوانان، پیشگیری از مشکلات جسمانی و چاقی و استفاده بهینه از پارکها و فضاهای عمومی باید به عنوان اولویتهای اصلی در برنامهریزی برای ورزش همگانی مورد توجه قرار گیرد.