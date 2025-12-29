به گزارش تحریریه صنعت خبرگزاری صدا و سیما؛ قاسم فدوی با اعلام این خبر گفت: صدور پروانه پایان کار از سوی شهرداری‌ها برای همه ساختمان‌های دارای آسانسور، منوط به اخذ گواهینامه تاییدیه ایمنی و عملکرد آسانسور از اداره‌کل استاندارد استان است.

وی افزود: یکی از وظایف ادارات‌کل استاندارد استان‌ها نظارت بر کیفیت و ایمنی خدمات آسانسور از طریق شرکت‌های بازرسی تایید صلاحیت شده است و در صورت تایید ایمنی و عملکرد آسانسور توسط شرکت بازرسی، اداره‌کل استاندارد استان گواهینامه تاییدیه ایمنی و عملکرد آسانسور را صادر می‌کند.

دبیر شورای استاندارد استان گفت: شهروندان، مالکان، مهندسان و انبوه‌سازان به منظور رعایت الزامات فنی، تامین ایمنی تجهیزات نصب شده و پیشگیری از بروز اشکال در فرایند صدور پایان کار ساختمان، باید فقط با شرکت‌های دارای پروانه طراحی و مونتاژ آسانسور معتبر از سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران و یا دارای پروانه کسب مرتبط از اتحادیه کشوری آسانسور می‌باشند و اسامی آنها در فهرست فروشندگان معتبر در سامانه مدیریت آسانسور در دسترس عموم قرار دارد، قرارداد منعقد کنند.

فدوی به همه مالکان ساختمان‌ها هشدار داد: تاییدیه‌های آسانسور دارای اعتبار یکساله است و در صورت اتمام اعتبار گواهینامه‌های مذکور، مالک یا بهره‌بردار یا شرکت سرویس و نگهداری آسانسور، باید با مراجعه به سامانه مدیریت بازرسی آسانسور به آدرس lift.inso.gov.ir نسبت به ارائه درخواست بازرسی ادواری اقدام نماید و در صورت عدم انجام بازرسی ادواری سالیانه، مسئولیت حوادث و سوانح احتمالی به عهده مالکان، مدیران ساختمان و شرکت طرف قرارداد سرویس و نگهداری آسانسور مربوطه خواهد بود.

وی به شهروندان توصیه کرد: با توجه به دستور ابلاغی از سوی سازمان ملی استاندارد ایران، از سال ۱۳۹۶ نصب پلاک شناسه آسانسور در داخل کابین آسانسور‌ها الزامی است؛ و شهروندان و کاربران آسانسور می‌توانند شناسه ملی آسانسور را به سامانه پیامکی سازمان ملی استاندارد با شماره ۱۰۰۰۱۵۱۷ ارسال نموده و اطلاعاتی مثل نام و مشخصات شرکت بازرسی، نام و مشخصات شرکت فروشنده و تاریخ انقضای تأییدیه بازرسی آسانسور مورد نظر را دریافت کنند.