به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، سردار رستمعلی رفیعی آتانی، فرمانده سپاه استان در این مراسم، قزوین را ستاره‌ای پر افتخار دانست که مردان بزرگی همچون شهیدان بابایی، ابوترابی، حسن‌پور، لشگری و حاجی‌زاده را در خود پرورش داده است.

وی شهدای اصناف قزوین را از چهره‌های تأثیرگذار در خدمت به انقلاب و ارتقای نظام معرفی کرد.

فرمانده سپاه استان در ادامه با اشاره به نقش اصناف در دوران دفاع مقدس گفت: بازاریان در پشتیبانی از جبهه‌ها اقدامات بزرگی انجام دادند و این اجلاسیه با هدف یادآوری رشادت‌های آنان برگزار شده است. نمونه بارز این حمایت، اعزام هزار و 500 کامیون کمک مردمی به جبهه‌هاست که نشان‌دهنده نقش مهم اصناف در پشتیبانی از جنگ است.

در این مراسم از مستند حماسی کمک‌های مردم قزوین رونمایی می‌شود؛ مستندی که به اعزام هزار و ۶۰۰ کامیون کمک مردمی به جبهه‌ها می‌پردازد.

