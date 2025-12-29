به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان، سحر تاج بخش در سمنان گفت : از اواسط هفته ( روزهای سه شنبه و چهارشنبه) دمای هوا بخصوص در نیمه شمالی به صورت محسوسی کاهش می یابد و مدیریت مصرف حامل های انرژی در این روزها ضرورت دارد .

معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به بارندگی های روزهای گذشته بخصوص در نیمه غربی کشور گفت : در کردستان ارتفاع برف به یک متر رسید و امیدوتاریم این بارش ها در شرایط خشکسالی کنونی ، مشکلات تامین آب بخصوص در تابستان را رفع کند .