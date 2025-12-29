عضو هیئت علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری گفت: با بهره‌گیری از منظومه‌های ماهواره‌ای، پایش مناطق مختلف کشور که پیش‌تر ماه‌ها زمان می‌برد، اکنون در بازه یک تا دو روز انجام می‌شود.

شکریان عضو هیئت علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری در گفت‌وگو با بخش پیگیری خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ افزود: در روش‌های سنتی، تصویربرداری کامل از یک منطقه با یک ماهواره زمان‌بر بود، اما امروز با فعالیت هم‌زمان چند ماهواره، داده‌ها در کوتاه‌ترین زمان در اختیار قرار می‌گیرد.

وی با اشاره به مأموریت سه ماهواره «ظفر ۲»، «پایا» و «کوثر» اظهار کرد: این ماهواره‌ها برای پایش منابع طبیعی، کشاورزی، مدیریت بحران و بررسی مسائل زیست‌محیطی طراحی شده‌اند.

این عضو هیئت علمی دانشگاه با بیان اینکه قدرت تفکیک مکانی این ماهواره‌ها بسیار بالاست، گفت: دقت مکانی تصاویر در بازه پنج تا ۱۰ متر تعریف شده و این موضوع امکان پایش نقطه‌به‌نقطه سطح زمین را فراهم می‌کند.

شکریان نقش این فناوری را در مدیریت بحران مهم دانست و افزود: تصاویر ماهواره‌ای می‌توانند در مقیاس وسیع و در زمان کوتاه، اطلاعات لازم از مناطق حادثه‌دیده را برای تصمیم‌گیری سریع در اختیار مدیران قرار دهند.

وی در ادامه با اشاره به کاربردهای این فناوری در بخش کشاورزی گفت: پیش‌بینی عملکرد محصولات، تخمین میزان برداشت پیش از فصل برداشت، برنامه‌ریزی برای بازار، ذخیره‌سازی و صادرات و کاهش ریسک اقتصادی کشاورزان از مهم‌ترین مزایای داده‌های ماهواره‌ای است.

به گفته شکریان، تغییرات غیرعادی پوشش گیاهی که می‌تواند نشانه بروز آفات یا تنش‌های محیطی باشد نیز از طریق تصاویر ماهواره‌ای به‌سرعت شناسایی و پایش می‌شود.