نشستی با محوریت «رفع موانع و توسعه اقتصاد رقومی» با میزبانی معاونت سیاستگذاری و توسعه معاونت علمی و با مشارکت فعالان این حوزه در محل این معاونت برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سید سعید منجمزاده، مدیرکل دفتر سیاستگذاری معاونت علمی، در این جلسه طی سخنانی گفت: سیاستگذاری برای تقویت و توسعه حوزه اقتصاد دیجیتال یکی از ارکان اصلی توسعه اقتصاد دانشبنیان محسوب میشود و بر همین اساس، تدوین طرحی برای رفع موانع فعالیت کسب و کارها و توسعه اقتصاد دیجیتال در کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی و ذیل عنوان طرح «رفع موانع و توسعه اقتصاد دیجیتال» ثبت و اعلام وصول شده و مراحل نهاییسازی آن در حال انجام است.
منجمزاده تصریح کرد: اگر چه احکام مختلفی در برنامه هفتم توسعه در حوزه اقتصاد دیجیتال ذکر شده است، اما همچنان نیازمند تدوین قوانین دائمی و تسهیلکننده در این حوزه هستیم به گونهای که تامینکننده اهداف بلندمدت بوده و به افزایش سهم اقتصاد دیجیتال از کل اقتصاد منجر شود.
منجمزاده ضمن قدردانی از رویکرد نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ثبت و پیگیری طرح، به نقش محوری مرکز پژوهشهای مجلس در این فرآیند اشاره کرد و افزود: خوشبختانه این حوزه در دست پیگیری قرار گرفته و مرکز پژوهشها نقش جدی در تدوین و پیگیری موضوع دارد.
وی جزئیات بیشتری از مراحل طی شده ارائه داد و گفت: این طرح که در مجموع حدود بیست ماده دارد، در مرحله اول در کمیته تخصصی ذیل کمیسیون اقتصادی مجلس، طی چندین جلسه به طور مفصل بررسی شده است. در این جلسات، نمایندگان بخش خصوصی حضور پررنگی داشتند و نظرات اتحادیهها، فعالان و کسبوکارهای اقتصاد دیجیتال نیز اخذ شد.
او اظهار داشت: لازم است تعاملات گسترده و نزدیکتری با بخش خصوصی انجام شود، به گونهای که طرح مزبور برآوردنده الزامات توسعه کسب و کارها و فعالان این بخش باشد؛ یعنی ایدهها، دغدغهها و مسائل فعالان اقتصاد دیجیتال را بدون واسطه و از نزدیک بشنویم و این طرح را در مشارکت نزدیک با آنها تدوین کنیم.
گفتنی است در این جلسه نخست، احکام این طرح، اعم از برخی سیاستهای افقی که باید در حوزه دیجیتال در نظر گرفته شود و نیز سیاستهای خاص و عمودی در حوزههایی، چون حمل و نقل، فینتک (فناوری مالی) و ... توسط نمایندگان مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی تبیین شد و در ادامه، نمایندگان اتحادیهها و انجمنهای اقتصاد دیجیتال و نیز سکوها و کسب و کارهای این حوزه به ارائه نکات و دیدگاههای خود پرداختند.