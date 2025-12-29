به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان فیروزه گفت: به منظور حمایت از تولیدکنندگان و در راستای امنیت غذایی، ۱۳۳۰ تن کنسانتره برای دام های سنگین این شهرستان در حال توزیع است.

حسن کلیدری افزود: توزیع نهاده‌ های یارانه‌ ای نقش بسزایی در کاهش هزینه‌ های تولید و افزایش بهره وری در واحد‌های دامداری شهرستان دارد.

وی ادامه داد: شهرستان فیروزه دارای ۱۲ هزار راس دام سنگین است و تا کنون سه مرحله کنسانتره به میزان ۱۰ هزار تن بین دامداران توزیع شده است.

کلیدری با بیان اینکه اقدامات خوبی در راستای تأمین علوفه دامداران انجام شده است، تصریح کرد: در آینده نیز برنامه‌ های حمایتی و تأمین نهاده‌ های دامی با جدیت پیگیری خواهد شد تا چرخ تولید با کمترین مشکل بچرخد و پایداری تولید ادامه یابد.