به گزارش خبرگزاری صداوسیما، رویدادهای معاونت صدا در هفته گذشته:

رادیو ایران: پخش زنده ویژه‌برنامه شب‌نشینی ایرانی به مناسبت یلدا.

رادیو جوان: برگزاری نشست هم‌افزایی با دانشگاه‌های علمی‌کاربردی و امیرکبیر با هدف توسعه همکاری‌های علمی.

رادیو فرهنگ: تجلیل از امیر نوری، بهروز رضوی، عباس محبی و منوچهر آذری هنرمندان پیشکسوت در برنامه چله ایرانی.

رادیو تهران: پخش برنامه «خانه دوم» با موضوع سواد رسانه‌ای خانواده‌ها در عصر دیجیتال.

رادیو گفت‌و‌گو: پخش برنامه ساعت صفر با موضوع پاسداشت فداکاری‌های شهید سردار سلیمانی.

رادیو اقتصاد: پخش برنامه گذر بازار با موضوع کارآفرینی.

رادیو ورزش: آغاز فصل جدید برنامه نیمکت با رویکرد استعدادیابی گزارشگری ورزشی.

رادیو صبا: برگزاری اختتامیه پویش صباخوانی غزل‌های حافظ در شیراز.

رادیو معارف: پخش برنامه باران مهربانی با هدف دعوت خیران برای کمک به نیازمندان.

رادیو پیام: پخش سخنرانی‌های مناسبتی ماه رجب در برنامه پیام زندگی.

رادیو آوا: پخش برنامه آوای خاطره‌ها با موضوع یادی از هنرمندان موسیقی در روز تولدشان.

ایران‌صدا: انتشار کتاب گویای مدیریت استراتژیک کسب‌وکار.

رادیو قرآن: برگزاری «نشست هم‌اندیشی توسعه و ارتقای تلاوت فاخر و اصیل» با حضور استادان حوزه تلاوت و رسانه.

رادیو نمایش: تولید نمایش رادیویی آستانه آفتاب.