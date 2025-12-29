پخش زنده
امروز: -
معاونت صدای رسانه ملی در هفتهای که گذشت.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، رویدادهای معاونت صدا در هفته گذشته:
رادیو ایران: پخش زنده ویژهبرنامه شبنشینی ایرانی به مناسبت یلدا.
رادیو جوان: برگزاری نشست همافزایی با دانشگاههای علمیکاربردی و امیرکبیر با هدف توسعه همکاریهای علمی.
رادیو فرهنگ: تجلیل از امیر نوری، بهروز رضوی، عباس محبی و منوچهر آذری هنرمندان پیشکسوت در برنامه چله ایرانی.
رادیو تهران: پخش برنامه «خانه دوم» با موضوع سواد رسانهای خانوادهها در عصر دیجیتال.
رادیو گفتوگو: پخش برنامه ساعت صفر با موضوع پاسداشت فداکاریهای شهید سردار سلیمانی.
رادیو اقتصاد: پخش برنامه گذر بازار با موضوع کارآفرینی.
رادیو ورزش: آغاز فصل جدید برنامه نیمکت با رویکرد استعدادیابی گزارشگری ورزشی.
رادیو صبا: برگزاری اختتامیه پویش صباخوانی غزلهای حافظ در شیراز.
رادیو معارف: پخش برنامه باران مهربانی با هدف دعوت خیران برای کمک به نیازمندان.
رادیو پیام: پخش سخنرانیهای مناسبتی ماه رجب در برنامه پیام زندگی.
رادیو آوا: پخش برنامه آوای خاطرهها با موضوع یادی از هنرمندان موسیقی در روز تولدشان.
ایرانصدا: انتشار کتاب گویای مدیریت استراتژیک کسبوکار.
رادیو قرآن: برگزاری «نشست هماندیشی توسعه و ارتقای تلاوت فاخر و اصیل» با حضور استادان حوزه تلاوت و رسانه.
رادیو نمایش: تولید نمایش رادیویی آستانه آفتاب.