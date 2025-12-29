با پیگیری مدیریت باشگاه تراکتور و مساعدت حامی آن، قیمت بلیت مسابقه تراکتورـ ملوان با لحاظ تخفیف ویژه به ۵۰ هزار تومان کاهش یافت.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، به منظور قدردانی از هواداران و تسهیل شرایط حضور پرشور آنان در دیدار مقابل ملوان بندرانزلی، هوادارانی که پیش از این بلیت ۲۰۰ هزار تومانی خریداری کرده‌اند، مبلغ ۱۵۰ هزار تومان در کیف پول کاربری آنان در سامانه رسمی بلیت‌فروشی باقی خواهد ماند.

همچنین تخفیف ۱۵۰ هزار تومانی فقط برای هوادارانی شامل می‌شود که بلیت اینترنتی خریداری می‌کنند و هواداران جهت بهره‌مندی از این تخفیف بایستی از سامانه مربوطه اقدام به تهیه بلیت الکترونیکی کنند.

بلیت‌فروشی دیدار تیم‌های تراکتور و ملوان بندرانزلی معوقه از هفته هفتم لیگ برتر فوتبال به‌صورت اینترنتی برای مردان و بانوان آغاز شده است .امروز دوشنبه ۸ دی، بلیت صرفاً از طریق سامانه رسمی ticket.tractor-club.com عرضه می‌شود.

زمان این مسابقه هم ساعت ۱۶:۳۰ فردا سه‌شنبه ۹ دی‌ماه در ورزشگاه یادگار امام تبریز است.