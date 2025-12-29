به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ در این نشست که در دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان برگزار شد استادان، پژوهشگران، دانشجویان و فعالان حوزه کشاورزی و صنایع غذاییبه بررسی چالش‌ها و فرصت‌های موجود در زنجیره تولید گندم تا نان پرداختند و بر ضرورت بهره‌گیری از دانش روز و فناوری‌های نوین برای ارتقای کیفیت و افزایش بهره‌وری تأکید کردند.

ارائه مقالات پژوهشی توسط استادان و دانشجویان ، میزگردهای تخصصی با حضور کارشناسان کشاورزی و صنایع غذایی ، بحث و گفت‌وگو درباره راهکارهای دانش‌بنیان برای بهبود زنجیره تولیداز بخش های مختلف این نشست بود.

دکتر محمد شریف شریف زاده، معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان هدف این نشست را زمینه‌سازی برای تقویت ارتباط میان دانشگاه، کشاورزان ، صنعتگران و توسعه پایدار کشاورزی استان گلستان اعلام کرد.

