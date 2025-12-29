به گزارش خبرگزاری صدا و سیما و به نقل از ایکنا، حجت‌الاسلام والمسلمین علی تقی‌زاده، رئیس سازمان دارالقرآن‌الکریم کشور با اشاره به آغاز طرح ملی «حلقه‌های میانی قرآنی» و کلیات و ضرورت اجرای این طرح گفت: طرح ملی «حلقه‌های میانی قرآنی» اقدامی گفتمانی ـ عملیاتی است که با محوریت مردمی‌کردن فعالیت‌های قرآنی و بازتعریف نقش کنشگران قرآنی طراحی شده است.

حجت‌الاسلام والمسلمین علی تقی‌زاده افزود: هدف غایی این طرح، تبدیل مفاهیم ناب قرآن کریم به منطق حاکم بر زندگی فردی و اجتماعی، در چارچوب گام دوم انقلاب اسلامی و منویات مقام معظم رهبری است.

وی ادامه داد: ما معتقدیم برای تحقق عملی آموزه‌های وحیانی، نیازمند جریانی منسجم، میانی و مردمی هستیم که بتواند بین بدنه گسترده جامعه قرآن‌آموز و نهاد‌های راهبردی، پیوند و تعامل مؤثر ایجاد کند.

رئیس سازمان دارالقرآن الکریم دربارۀ مفهوم «حلقه‌های میانی» و «مؤثرین مردمی» در این طرح گفت: حلقه‌های میانی، شبکه‌هایی از مؤثرین، نخبگان، مبلغان و فعالان قرآنی هستند که در میدان واقعی جامعه حضور دارند و می‌توانند به عنوان حلقه اتصال و موتور محرکه، گفتمان قرآنی انقلاب اسلامی را تبیین و تسری بخشند.

حجت‌الاسلام والمسلمین تقی‌زاده، به مأموریت‌های «حلقه‌های میانی» اشاره و تصریح کرد: مأموریت اصلی این شبکه، فراتر از آموزش محض، «مسئله‌یابی و حل مسئله» بر پایه معارف قرآن در عرصه‌های مختلف اجتماعی و گسترش فرهنگ قرآنی در متن جامعه است. این افراد، مروجان و مجریانی هستند که می‌توانند آموزه‌های قرآن را به زبان روز و منطبق با نیاز‌های جامعه به مردم عرضه کنند.

وی با اشاره به محور‌های اصلی نشست‌های این طرح و دستاورد‌های آن گفت: نخستین نشست چهارم دی‌ ۱۴۰۴ در قم و با میزبانی آیت‌الله عابدینی و همچنین حجت‌الاسلام والمسلمین عالم‌زاده نوری و جمعی از مؤثرین قرآنی چهار استان برگزار شد.

رئیس سازمان دارالقرآن‌الکریم کشور ، محور اصلی این نشست را تبیین جایگاه، مأموریت و وظایف این حلقه‌ها و نیز تعیین نسبت آنها با سیاست‌های کلان قرآنی کشور ذکر کرد و گفت: مهم‌ترین دستاورد، ایجاد فهم مشترک و هم‌دلی میان فعالان قرآنی و تصمیم‌سازان بود که نقطه آغاز بسیار مبارکی برای شکل‌گیری شبکه‌ای هم‌افزا و اثرگذار است.

حجت‌الاسلام والمسلمین تقی‌زاده دربارۀ برنامه آتی سازمان برای گسترش این طرح در سطح کشور افزود: این فرآیند ملی تا نیمه بهمن‌ ماه ۱۴۰۴ با برگزاری ۸ نشست دیگر در مناطق مختلف کشور و با حضور مؤثرین قرآنی دیگر استان‌ها ادامه خواهد یافت و هدف از این سلسله نشست‌ها، تقویت هم‌افزایی نهادی، تکمیل شبکه‌سازی ملی و در نهایت، ترسیم نقشۀ راه عملیاتی دقیق برای جریان حلقه‌های میانی قرآنی در سراسر کشور است.

وی تاکید کرد: این سلسله نشست‌ها، برنامه ای مقطعی نیست، بلکه نقطه آغاز شکل‌گیری جریانی مستمر و بالنده در سپهر فعالیت‌های قرآنی کشور است، جریانی که با اتکا به ظرفیت‌های مردمی و به ویژه مؤثرین قرآنی، مسیر تحقق عملی قرآن کریم در متن زندگی اجتماعی را در چارچوب گام دوم انقلاب اسلامی پیگیری و روزبه‌روز تعمیق خواهد بخشید و این همان مسیر تحقق تمدن نوین اسلامی است که رهبر معظم انقلاب ترسیم فرموده‌اند.