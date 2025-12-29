هوای تهران سالم شد
شاخص کیفیت هوای پایتخت روی عدد ۷۰ و در وضع سالم برای همه قرار دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما،
براساس اعلام شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، میانگین شاخص کیفیت هوا در ۲۴ ساعت گذشته نیز روی عدد ۱۱۳ و در وضع نا سالم بای گروههای حساس قرار داشت.
شاخص کیفیت هوا اکنون در ۸ ایستگاه هواشناسی در شرایط سبز و پاک و در سایر ایستگاههای هواشناسی در وضع زرد و سالم قرار دارد و فقط در ایستگاههای شهر ری منطقه ۲۰ با شاخص ۱۰۹، شهرداری منطقه ۱۹ با شاخص ۱۳۶ در وضع نارنجی و ناسالم برای گروههای حساس و در ایستگاه پارک سلامت منطقه ۱۷ شاخص هوا با عدد ۱۸۶ و در وضع قرمز و ناسالم برای همه است.
از ابتدای امسال تاکنون کیفیت هوای پایتخت ۶ روز در وضع پاک، ۱۳۱ روز قابل قبول، ۱۲۱ روز ناسالم برای گروههای حساس، ۲۱ روز ناسالم، ۲ روز بسیار ناسالم و ۲ روز در شرایط خطرناک قرار داشته است.
شاخص کیفیت هوای تهران با اعدادی سنجیده میشود که به ترتیب از صفر تا ۵۰ در شرایط پاک یا سبز، ۵۱ تا ۱۰۰ در شرایط قابل قبول یا زرد، ۱۰۱ تا ۱۵۰ در شرایط ناسالم برای گروه حساس یا نارنجی، ۱۵۱ تا ۲۰۰ در شرایط ناسالم برای همه یا قرمز، ۲۰۱ تا ۳۰۰ در شرایط بسیار ناسالم یا بنفش و ۳۰۱ تا ۵۰۰ در شرایط خطرناک یا ارغوانی تعیین شده است.
همچنین بر اساس اعلام معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران، طی ماههای اخیر هوای شهر شاهد آلایندههای ذرات و گازی بود اما با تهویهای که طی ساعات گذشته رخ داده، کیفیت هوای شهر افزایش یافته و آسمان آبی پیدا شده است.