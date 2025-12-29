پخش زنده
۸۰ زائر اولی از سیستان و بلوچستان به کربلا اعزام شدند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز سیستان و بلوچستان، مسوول معاونت مردمیاری و محرومیتزدایی قرارگاه منطقهای قدس نیروی زمینی سپاه گفت: ۸۰ نفر از زائران اولی سیستان و بلوچستان بهصورت رایگان عازم کربلای معلی و نجف اشرف شدند.
سرهنگ رسول پوران با بیان اینکه این زائران به مدت ۶ روز در عراق حضور خواهند داشت، افزود: سه روز از این سفر معنوی در نجف اشرف و سه روز دیگر در کربلای معلی سپری میشود و خدمات اسکان، تغذیه و پشتیبانی بهصورت کامل برای آنان پیشبینی شده است.
مسوول معاونت مردمیاری و محرومیتزدایی قرارگاه منطقهای قدس نیروی زمینی سپاه با تأکید بر جایگاه والای فرهنگ عاشورا در تقویت روحیه معنوی و انسجام اجتماعی، بیان کرد: حرکت در مسیر زیارت سیدالشهدا (ع)، جلوهای از خدمترسانی صادقانه و توجه به کرامت انسانی در مناطق کمتر برخوردار است و سپاه در این مسیر خود را خادم مردم میداند.
سرهنگ پوران گفت: نگاه سپاه در حوزه محرومیتزدایی فقط معیشتی و عمرانی نیست بلکه تقویت باورهای دینی، ایجاد امید اجتماعی و پیوند معنوی مردم با فرهنگ اهلبیت (ع) از اولویتهای این نهاد مقدس بهشمار میرود.
وی اظهار کرد: این اعزامها در قالب برنامههای مستمر فرهنگی و محرومیتزدایی ادامه خواهد داشت و تلاش میشود زمینه حضور گستردهتر مردم سیستان و بلوچستان در زیارت عتبات عالیات فراهم شود.