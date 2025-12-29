به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای خراسان جنوبی، کارشناس هواشناسی استان گفت: بر اساس الگوی نقشه‌ها و خروجی مدل‌های پیش‌یابی هواشناسی، تا صبح چهارشنبه با توجه به فعالیت سامانه‌های بارشی در برخی ساعات، وزش باد شدید، رگبار و رعد و برق و در نقاط سردسیر بارش تگرگ و تشکیل مه پیش بینی می‌شود.

زارعی افزود: با توجه به نفوذناپذیری خاک بر اثر بارش‌های اخیر در برخی نقاط باعث جاری شدن روان آب و آبگرفتگی معابر هم خواهد شد.

وی گفت: از عصر فردا تا صبح چهارشنبه بارش‌ها به صورت برف و باران خواهد بود.

کارشناس هواشناسی گفت: با ریزش هوای سرد از عرض‌های شمالی، عمده بارش‌ها در ارتفاعات بصورت برف پیش بینی می‌شود، ضمن اینکه چهارشنبه دمای هوا بطور محسوس کاهش می‌یابد.

زارعی افزود: در ۲۴ ساعت گذشته، فتح آباد فردوس با دمای ۲ درجه سردترین و دهسلم با ۲۲ درجه بالای صفر گرم‌ترین مناطق استان گزارش شده‌اند و نوسانات دمایی در مرکز استان نیز بین ۱۶ و ۷ درجه ثبت شده است.