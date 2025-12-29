به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ در سومین نشست شورای حفظ حقوق بیت المال، بر اهتمام جدی مدعی العموم برای ساماندهی طرح سیمان سمنگان همچنین انشعابات غیرمجاز برای استفاده از ماینر‌ها و صیانت از حقوق بیت المال تاکید شد.

حجت الإسلام براتی زاده افزود: رسانه‌ها بطور کلی و صدا و سیما بعنوان رسانه ملی باید درخصوص ارتقای فرهنگ حفاظت از محیط زیست و ذخائر خدادادی اهتمام جدی تری داشته باشند و بیش از پیش بطور سازنده در این عرصه‌ها نقش آفرینی کنند.

وی ادامه داد: با توجه به جایگاه شورای حفظ حقوق بیت المال باید به گونه‌ای تدبیر شود که از انباشتگی موضوعاتی که به نحوی با حقوق عامه مرتبط است جلوگیری و موارد در اسرع وقت تعیین تکلیف شود.

مقام عالی قضایی استان افزود: با توجه به تولیت آستان قدس رضوی در خصوص بهره برداری سیمان سمنگان مهلت سه ماهه اعطا و مقرر گردید که در صورت انقضا مهلت مذکور در صورت عدم ایفای تعهدات قانونی امتیازات مربوطه سلب گردد.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان در حاشیه سومین نشست شورای حفظ حقوق بیت المال در سال جاری از اهتمام جدی مدعی العموم در راستای ساماندهی وضعیت پروژه سیمان سمنگان با مدیریت و تولیت آستان قدس رضوی خبر داد.

سیدجواد ایلالی همچنین موضوع ناترازی انرژی (برق و گاز) به ویژه در خصوص انشعابات غیرمجاز به منظور استفاده از ماینر‌ها و فعالیت‌های غیرقانونی در حوزه رمزارز‌ها را از دیگر موضوعات مورد بحث در این نشست عنوان و به متخلفان و افراد خاطی درباره تبعات قانونی این قسم اقدامات مجرمانه اکیدا هشدار داد.

موضوع صیانت از حقوق بیت المال و پیگیری مشکلات مربوط به زمین فرودگاه بجنورد که منجر به تشکیل پرونده قضایی شده از دیگر مواردی بود که مدعی العموم مرکز استان به آن اشاره و از عزم جدی دادستان به منظور پیگیری مراحل دادرسی و تسهیل و تسریع این فرایند خبر داد.

در پایان از زحمات و تلاش‌های سیدجواد ایلالی، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان قدردانی شد.