به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکزمهاباد؛ مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای آذربایجان‌غربی با اشاره به بازگشایی محور‌های مسدود استان گفت: محور شهرستان شاهیندژ–تکاب (گردنه مایین‌بلاغ) و محور سردشت - مهاباد (گردنه زمزیران) که روز گذشته ۷ دی به علت بارش برف، کولاک و پدیده مه‌گرفتگی مسدود شده بودند، با تلاش راهداران اداره کل راهداری بازگشایی و تردد در این مسیر‌ها برقرار شد.

ارسلان شکری، با اشاره به آمادگی راهدارای استان افزود: راهداران استان به‌صورت شبانه‌روزی در آماده‌باش کامل قرار دارند تا در زمان بارش‌ها هیچ‌گونه انسدادی در راه‌های ارتباطی استان ایجاد نشود.

شکری، از رانندگان و کاربران جاده‌ای خواست با توجه به شرایط جوی، ضمن رعایت احتیاط کامل، تجهیزات ایمنی و زمستانی را همراه داشته باشند.