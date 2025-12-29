رئیس پلیس راه خوزستان با اشاره به وقوع پدیده مه و کاهش دید پس از بارندگی‌ها از رانندگان خواست در این شرایط با احتیاط رانندگی کنند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ سرهنگ سعید رحیمی رئیس پلیس راه خوزستان گفت: معمولاً پس از بارندگی با پدیده مه‌آلودگی هوا مواجه می‌شویم و ریسک حادثه در هوای مه‌آلود و در شب به شدت افزایش می‌یابد.

او افزود: از سوی دیگر بیشتر راه‌های استان، دوطرفه و غیرایمن هستند و بستر حادثه را ایجاد می‌کنند که باید به این نکات توجه شود.

رئیس پلیس راه خوزستان توصیه کرد: از رانندگان می‌خواهیم در این شرایط سرعت مطمئنه و توجه به جلو را رعایت کنند، از سلامت سیستم روشنایی، بخاری و برف‌پاکن خودرو اطمینان حاصل کنند و از ماندن در سطح راه پس از بروز حوادث خسارتی به شدت پرهیز کنند.

سرهنگ رحیمی گفت: اگر رانندگان دچار سانحه‌ای شدند، در صورت امکان ابتدا خودرو را از سطح سواره‌رو خارج و در نقطه ایمن توقف کنند، کارشناسان پلیس با علمی که دارند توانایی تشخیص مقصر حادثه را دارند و نیازی به ماندن در سطح سواره‌رو نیست.