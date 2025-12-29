ستاد علم و فناوری شورای عالی انقلاب فرهنگی، پرتاب موفقیت‌آمیز همزمان سه ماهواره بومی به مدار زمین را نشانه‌ای از خودباوری ملی، اقتدار علمی و تحقق اهداف اسناد بالادستی علم و فناوری کشور دانست.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، ستاد علم و فناوری شورای عالی انقلاب فرهنگی در بیانیه‌ای، پرتاب همزمان و موفقیت‌آمیز سه ماهواره بومی به مدار زمین را نماد خودباوری ملی، اقتدار علمی و ثمره اجرای اسناد بالادستی علم و فناوری کشور دانست.

در پیام ستاد علم و فناوری شورای عالی انقلاب فرهنگی که امروز دوشنبه منتشر شد، آمده است:

قال رَسُول اَللَّهِ صَلَّی اَللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ: «لَوْ کَانَ اَلْعِلْمُ مَنُوطاً بِالثُّرَیَّا لَتَنَاوَلَهُ رِجَالٌ مِنْ فَارِسَ» اگر علم در آسمان‌ها باشد مردانی از فارس آن را به دست خواهند آورد.

بار دیگر فرزندان برومند ایران اسلامی در سایه ایمان و امید، حماسه‌ای نو آفریدند و با پرتاب همزمان و موفقیت‌آمیز سه ماهواره بومی به مدار زمین، جلوه‌ای درخشان از «ما می‌توانیم» را در پیش چشم جهانیان به نمایش گذاشتند.

ستاد علم و فناوری شورای عالی انقلاب فرهنگی که محوریت تدوین و تصویب «سند جامع توسعه هوافضای کشور» را در کارنامه خود دارد، این دستاورد عظیم را که نشان از پیامد‌های مبارک نقشه جامع علمی کشور به عنوان نقشه راه علم و فناوری کشور دارد ارج می‌نهد.

این رویداد غرورآفرین، حامل پیام‌های روشنی است: تجلی خودباوری ملی: شکستن حصار‌های تحریم و دستیابی به فناوری‌های پیچیده فضایی با تکیه بر دانش بومی، گواهی است بر این حقیقت که اراده‌ی جوانان دانشمند این مرز و بوم، سد محدودیت‌ها را به مدد خودباوری ملی در می‌نوردد.

تحقق عزت و اقتدار ملی: حضور مقتدرانه در فضا و تسخیر مدار، مولفه‌ای حیاتی در هندسه قدرت جهانی است. این موفقیت، جایگاه جمهوری اسلامی ایران را در تراز قدرت‌های نوظهور فضایی تثبیت کرده و افزون افزایش شتاب علم و فناوری بر قدرت بازدارندگی کشور می‌افزاید. * اثبات مرجعیت علمی: عملیاتی شدن مفاد سند جامع توسعه هوافضا، نشان می‌دهد که زنجیره سیاست‌گذاری درست، راهبری موثر، عزم جدی مجریان و اراده ملی و همگانی می‌تواند ایران را به قله‌های رفیع علم و فناوری برساند.

ستاد علم و فناوری، ضمن تبریک این پیروزی بزرگ به محضر رهبر حکیم انقلاب اسلامی (مدظله‌العالی)، ملت شریف و قهرمان ایران، و تمامی دانشمندان، مهندسان و متخصصان صنعت فضایی کشور امید دارد با استمرار این مجاهدت‌های علمی، شاهد شکوفایی هرچه بیشتر قدرت علم و فناوری، افزایش اعتماد کامل به نخبگان علمی، افزایش اثر بخشی آنان و نهایتا سرعت بخشیدن به حرکت در جهت تحقق تمدن نوین ایرانی اسلامی باشیم.

سه ماهواره ایرانی «ظفر ۲»، «پایا» و «کوثر ۱.۵» ساعت ۱۶:۴۸ دیروز؛ یکشنبه هفتم دی ۱۴۰۴ به وقت تهران با موشک سایوز-۲.۱بی از پایگاه فضایی وستوچنی روسیه به فضا پرتاب شدند.

بنا بر اعلام معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و رئیس پژوهشگاه فضایی ایران وحید یزدانیان، این سه ماهواره سنجشی، توسط بخش خصوصی ساخته شده‌اند.

ماهواره‌های سنجشی داده‌های تصویری را با قدرت‌های تفکیکی از ۱۵ متر تا کمتر از پنج متر مخابره می‌کنند و می‌توان با استفاده از این داده‌ها طیف گسترده‌ای از فعالیت‌ها را برای آنها در کشور متصور بود.