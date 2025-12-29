کودکان و شیرخواران به دلیل حساسیت سیستم ایمنی، ۷۰ تا ۸۰ درصد عفونت‌های تنفسی شان، منشأ ویروسی دارد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، عضو هئیت علمی دانشگاه علوم پزشکی همدان با اشاره به افزایش شیوع بیماری‌های تنفسی در کودکان و نوزادان در فصل پاییز و زمستان گفت:

استفاده از تب‌بر‌هایی مانند استامینوفن و ایبوپروفن با دوز مناسب سن کودک، شست‌وشوی بینی با سرم نمکی و ساکشن ملایم ترشحات، و استفاده از دستگاه بخور مرطوب تحت نظر پزشک، از اقدامات مفید در کنترل علائم است.

بابک جعفروند با بیان اینکه مصرف خودسرانه آنتی‌بیوتیک به هیچ عنوان توصیه نمی‌شود افزود: شایع‌ترین ویروس‌های عامل این بیماری‌ها شامل ویروس RSV، آنفلوآنزا نوع A و B، کروناویروس‌ها، پاراآنفلوآنزا و سایر ویروس‌های تنفسی هستند که در این میان، RSV و آنفلوآنزا شیوع بالاتری دارند.

او تأکید کرد: در عفونت‌های ویروسی، مصرف آنتی‌بیوتیک هیچ‌گونه اثربخشی ندارد و استفاده خودسرانه از آن نه تنها کمکی به درمان نمی‌کند، بلکه موجب افزایش مقاومت آنتی‌بیوتیکی در جامعه، به‌ویژه در کودکان و نوزادان می‌شود.

این متخصص کودکان با تأکید بر علائم هشداردهنده‌ای که نیاز به مراجعه فوری به مراکز درمانی دارند تصریح کرد: تنگی نفس شدید، فرورفتگی قفسه سینه هنگام تنفس، خرخر یا ناله تنفسی، تنفس بیش از ۴۰ تا ۶۰ بار در دقیقه، بی‌حالی شدید، کاهش سطح هوشیاری، استفراغ مکرر، نخوردن غذا و مایعات و علائم کم‌آبی بدن از نشانه‌های خطر محسوب می‌شوند و والدین باید در صورت مشاهده این علائم، کودک را سریعاً به اورژانس یا پزشک منتقل کنند.

جعفروند با تأکید بر اهمیت تغذیه و مایعات، افزود: مصرف مایعات فراوان ضروری است و برای شیرخواران، شیر مادر بهترین منبع تغذیه محسوب می‌شود، همچنین در کودکان بزرگ‌تر، استفاده از رژیم غذایی پرکالری و سبک در دوران بیماری توصیه می‌شود.

جعفروند رعایت بهداشت فردی، شست‌وشوی مداوم دست‌ها، پرهیز از تماس کودک با افراد بیمار، استفاده نکردن از وسایل مشترک مانند لیوان و قاشق، تهویه مناسب محیط خانه، دوری از دود و آلودگی و تأمین رطوبت مناسب هوا را از دیگر عوامل مهم در پیشگیری از عفونت‌های تنفسی برشمرد.