اخذ مجوز زیستمحیطی برای ۲ شهرک صنعتی تهران
مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان تهران از اخذ مجوزهای زیستمحیطی شهرک صنعتی خاوران و دماوند (۱) خبر داد و گفت: این امر زمینهساز توسعه صنعتی منطبق با قوانین و الزامات محیطزیستی کشور است.
؛ آقای جمال علیرضاپور بر نقش محیطزیست در توسعه پایدار تاکید کرد و افزود: رعایت الزامات زیستمحیطی یکی از اصول بنیادین در برنامهریزی و توسعه شهرکهای صنعتی است و از ابتدای سال تاکنون، این موضوع بهعنوان یک راهبرد محوری در تمامی طرحهای توسعهای شرکت شهرکهای صنعتی استان تهران دنبال شده است.
وی گفت: در همین چارچوب، مجوز زیستمحیطی شهرک صنعتی خاوران به مساحت ۱۹۲ هکتار و شهرک صنعتی دماوند (۱) به مساحت ۱۰۰ هکتار اخذ شده است که این مجوزها، زمینهساز توسعه فعالیتهای صنعتی در چارچوب قوانین، ضوابط و استانداردهای محیطزیستی کشور خواهد بود.
مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان تهران به آثار مثبت این اقدامات اشاره کرد و افزود: اخذ مجوزهای زیستمحیطی، علاوه بر تسهیل روند توسعه شهرکها، پاسخ مناسبی به مطالبات نهادهای نظارتی، جوامع محلی و دغدغههای اجتماعی در حوزه حفاظت از محیطزیست محسوب میشود و موجب افزایش اعتماد عمومی به فعالیتهای صنعتی خواهد شد.
علیرضاپور ادامه داد: در حال حاضر، فرآیند اخذ مجوز زیستمحیطی طرح توسعه شهرک صنعتی پرند در دست اقدام بوده و همزمان، اسناد لازم برای انتخاب مشاور تخصصی ارزیابی اثرات زیستمحیطی ناحیه صنفی تخصصی رباطکریم در حال تهیه است تا این طرحها نیز با رعایت کامل الزامات محیطزیستی به مرحله اجرا برسند.
وی گفت: شرکت شهرکهای صنعتی استان تهران با رویکردی مسئولانه و آیندهنگر، تلاش دارد توسعه صنعتی استان را بهگونهای هدایت کند که ضمن ایجاد بستر مناسب برای تولید و اشتغال، از منابع طبیعی و محیطزیست نیز بهصورت پایدار صیانت شود.