\n\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627 \u0648 \u0633\u06cc\u0645\u0627 \u061b\u00a0\u0645\u062a\u0646 \u067e\u06cc\u0627\u0645 \u0631\u0647\u0628\u0631 \u0627\u0646\u0642\u0644\u0627\u0628 \u0627\u0633\u0644\u0627\u0645\u06cc \u0628\u0647 \u0634\u0631\u062d \u0632\u06cc\u0631 \u0627\u0633\u062a:\n\u00a0\n\u0628\u0633\u0645\u200c\u0627\u0644\u0644\u0647 \u0627\u0644\u0631\u062d\u0645\u0646 \u0627\u0644\u0631\u062d\u06cc\u0645\u00a0\n\u00a0\n\u062e\u0627\u0646\u062f\u0627\u0646 \u0645\u06a9\u0631\u0651\u0645 \u0635\u0627\u0644\u062d\u06cc\u00a0\n\u062f\u0631\u06af\u0630\u0634\u062a \u0631\u0648\u062d\u0627\u0646\u06cc \u062e\u062f\u0648\u0645 \u0648 \u067e\u0631\u062a\u0644\u0627\u0634\u060c \u0645\u0631\u062d\u0648\u0645 \u062d\u062c\u0629 \u0627\u0644\u0627\u0633\u0644\u0627\u0645 \u062d\u0627\u062c \u0634\u06cc\u062e \u0645\u062d\u0645\u062f\u0635\u0627\u062f\u0642 \u0635\u0627\u0644\u062d\u06cc \u0631\u062d\u0645\u0629 \u0627\u0644\u0644\u0647 \u0639\u0644\u06cc\u0647 \u0631\u0627 \u0628\u0647 \u0647\u0645\u0647\u200c\u06cc \u0634\u0645\u0627 \u0648 \u062f\u0648\u0633\u062a\u0627\u0646 \u0648 \u0647\u0645\u06a9\u0627\u0631\u0627\u0646 \u0648\u06cc \u062a\u0633\u0644\u06cc\u062a \u0639\u0631\u0636 \u0645\u06cc\u06a9\u0646\u0645 \u0648 \u0645\u063a\u0641\u0631\u062a \u0627\u0644\u0647\u06cc \u0631\u0627 \u0628\u0631\u0627\u06cc \u0627\u06cc\u0634\u0627\u0646 \u0645\u0633\u0623\u0644\u062a \u0645\u06cc\u0646\u0645\u0627\u06cc\u0645.\n\u00a0\n\u0633\u06cc\u062f \u0639\u0644\u06cc \u062e\u0627\u0645\u0646\u0647\u200c\u0627\u06cc\n\u06f1\u06f4\u06f0\u06f4\/\u06f1\u06f0\/\u06f7