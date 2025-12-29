پخش زنده
حضرت آیتالله خامنهای در پیامی درگذشت روحانی خدوم و پرتلاش مرحوم حجتالاسلام صالحیمنش را تسلیت گفتند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، متن پیام رهبر انقلاب اسلامی به شرح زیر است:
بسمالله الرحمن الرحیم
خاندان مکرّم صالحی
درگذشت روحانی خدوم و پرتلاش، مرحوم حجة الاسلام حاج شیخ محمدصادق صالحی رحمة الله علیه را به همهی شما و دوستان و همکاران وی تسلیت عرض میکنم و مغفرت الهی را برای ایشان مسألت مینمایم.
گفتنی است مرحوم حجت الاسلام صالحی منش اولین فرمانده سپاه حفاظت ولی امر (عج) بود که مسئولیت حفاظت از رهبر معظم انقلاب را بر عهده دارد. معاونت دادستانی انقلاب، چندین مسئولیت در وزارت اطلاعات، تصدی استانداری قم در سالهای ۹۲ تا ۹۴؛ و سرانجام، ریاست مرکز اشاعه و ترویج افکار امام خمینی شهرداری تهران از مهمترین مسئولیتهای آن مرحوم بوده است.