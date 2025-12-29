پخش زنده
نشست تخصصی روابط کار با محور بررسی علمی سازوکارهای تعیین دستمزد سالیانه و با حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، نمایندگان تشکلهای کارگری و کارفرمایی و جمعی از اساتید و کارشناسان برجسته، از صبح امروزآغاز شده است.
این همایش علمی ـ تخصصی با هدف بررسی مسائل روز روابط کار، تبیین سازوکارهای تعیین حداقل دستمزد کارگران و تقویت گفتمان کارشناسی میان سه ضلع اصلی روابط کار یعنی دولت، کارگران و کارفرمایان برگزار شده است.
در این رویداد همچنین بر سیاستگذاری مبتنی بر شواهد، بررسی چالشهای موجود در تعیین مزد و نقش گفتوگوهای سهجانبه در بهبود شرایط کار و حمایت از حقوق کارگران تأکید میشود.
بر اساس اعلام دبیرخانه همایش، این نشست در قالب سه پنل تخصصی در حال برگزاری است:
پنل اول: بررسی سطوح مزدی در بنگاههای اقتصادی و فعالیتهای مختلف
پنل دوم: واکاوی آثار تعیین دستمزد بر معیشت کارگران، بنگاههای اقتصادی و بازار کار
پنل سوم: بررسی امکانات و محدودیتهای نظام تعیین حداقل دستمزد در ایران با تأکید بر رویکرد «سیاست مزدی مبتنی بر تنوع»
این نشست تخصصی از صبح امروز آغاز شده و تا ساعاتی دیگر ادامه خواهد داشت.