سومین جشنواره ملی «بانوی ایرانی–باور» با هدف توانمندسازی بانوان، ارتقای مهارت‌ها و معرفی نمونه‌های موفق در حوزه‌های اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی برگزار شد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما خاطره استاد رضایی، مدیر اجرایی برنامه در حاشیه برگزاری سومین جشنواره ملی «بانوی ایرانی–باور» با اشاره به اهمیت نقش زنان در توسعه پایدار کشور گفت: «این جشنواره فرصتی بی‌نظیر برای تقویت خودباوری و توانمندسازی بانوان فراهم کرد و زمینه حضور مؤثر آنان در عرصه‌های مختلف اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی را به نمایش گذاشت.»

وی افزود: «هرچه فرصت و اعتماد بیشتری به بانوان داده شود، نتایج مثبت‌تری در حوزه تولید، کارآفرینی و مدیریت کشور حاصل خواهد شد.

وی با بیان اینکه این رویداد با برگزاری نشست‌های تخصصی، بخش‌های گفت‌و‌گو و برنامه‌های تعاملی همراه بود، گفت: «در این جشنواره تلاش شد با ایجاد شبکه‌ای از بانوان توانمند، زمینه تبادل تجربیات و ارائه راهکار‌های عملی برای ارتقای جایگاه زنان در جامعه فراهم شود.»

استاد رضایی همچنین با اشاره به بخش تقدیر از برگزیدگان جشنواره گفت: «در سومین جشنواره ملی «بانوی ایرانی–باور» از ۶۰ زن کارآفرین و فعال برتر در حوزه‌های مختلف تجلیل شد که نقش مؤثری در توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور داشته‌اند.»

وی در پایان تأکید کرد: «سومین جشنواره ملی «بانوی ایرانی» به عنوان یکی از مهم‌ترین رویداد‌های ملی در حوزه بانوان، نقطه تداوم تحولات مؤثر و پایدار در عرصه‌های اجتماعی و اقتصادی کشور خواهد بود.»