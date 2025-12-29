به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در این دوره ۲۴ تیم حضور یافتند که به مدت ۲۸ روز رقابت می‌کنند. تیم‌ها در ۶ گروه ۴ تیمی رقابت می‌کنند و از هر گروه تیم‌های اول و دوم و نیز ۴ تیم برتر سوم راهی دور یک هشتم نهایی می‌شوند.

مسابقات ابتدا قرار بود به میزبانی گینه برگزار شود، اما بار تصمیم کنفدراسیون فوتبال آفریقا، در سپتامبر ۲۰۲۲ میزبانی از گینه گرفته و در سال ۲۰۲۳ به مغرب واگذار شد. مسابقات در ۹ استادیوم در شهر‌های اغادیر، دارالبیضا، فاس، مراکش، ریاط و طنجه برگزار می‌شود و گروه بندی بر اساس رده بندی فیفا صورت گرفته است. نتایج و برنامه و وضعیت سایر گروه‌ها به این شرح است:

* گروه یک:

- برنامه - دوشنبه ۸ دی:

زامبیا - مغرب

قمر - مالی

- تیم مغرب با ۴ امتیاز در صدر است و تیم‌های مالی و زامبیا با ۲ امتیاز دوم و سوم هستند و تیم قمر با یک امتیاز در رده چهارم قرار گرفت.

* گروه دو:

- برنامه - دوشنبه ۸ دی:

آنگولا - مصر

زیمبابوه - آفریقای جنوبی

- تیم مصر با ۶ امتیاز در صدر تثبیت شد و صعود کرد و تیم‌های آفریقای جنوبی با ۳ امتیاز دوم و آنگولا و زیمبابوه با یک امتیاز سوم و چهارم هستند.

- تیم مصر در جام جهانی ۲۰۲۶ هم گروه ایران است.

* گروه سه:

- تیم نیجریه با ۶ امتیاز در صدر قرار گرفت و صعود خود را قطعی کرد. تیم‌های تونس با ۳ امتیاز دوم و تیم‌های تانزانیا و اوگاندا با یک امتیاز سوم و چهارم هستند.

* گروه چهار:

- تیم‌های سنگال و کنگوی دموکراتیک با ۴ امتیاز در رده‌های اول و دوم قرار گرفتند و تیم بنین با ۳ امتیاز سوم است. تیم بوتسوآنا بدون امتیاز در رده چهارم جای گرفت و عملا حذف شد.

* گروه پنج:

گینه استوایی ۰ - ۱ سودان

الجزایر ۱ - ۰ بورکینافاسو (گل: ریاض محرز در دقیقه ۲۳ - پنالتی)

- تیم الجزایر با ۶ امتیاز در صدر تثبیت شد و صعود کرد. تیم‌های بورکینافاسو و سودان با ۳ امتیاز دوم و سوم هستند و تیم گینه استوایی بدون امتیاز چهارم است.

* گروه شش:

گابن ۲ - ۳ موزامبیک

- در تیم گابن دیدیه اندونگ هافبک تیم استقلال تهران به طور کامل بازی کرد. گل اول تیم گابن را پیر امریک اوبامیانگ در دقیقه ۵ + ۴۵ زننده گل اول تیم گابن بود.

ساحل عاج ۱ - ۱ کامرون

- تیم‌های ساحل عاج (قهرمان دوره قبل) و کامرون با ۴ امتیاز اول و دوم هستند و تیم‌های موزامبیک با ۳ امتیاز سوم و گابن بدون امتیاز چهارم هستند.

- در جدول گلزنان ریاض محرز از الجزایر با ۳ گل در صدر قرار گرفت و محمد صلاح از مصر، براهیم دیاس از مغرب، لاسینه سینایوکو از مالی، نیکولاس جکسون از سنگال و الیاس عاشوری از تونس با ۲ گل دوم مشترک هستند.

- در دوره قبل در سال ۲۰۲۳ تیم ساحل عاج با شکست تیم نیجریه قهرمان شد و تیم آفریقای جنوبی به مقام سوم رسید.

- مجموع جوایز مالی این دوره ۳۲ میلیون دلار اعلام شد که به تیم قهرمان ۷ میلیون دلار تعلق می‌گیرد و به تیم نایب قهرمان ۴ و سوم ۳ میلیون دلار داده خواهد شد.

- در تاریخ جام ملت‌های آفریقا که از سال ۱۹۵۷ هر دو سال یک بار برگزار می‌شود، تیم مصر با ۷ قهرمانی ۳ نایب قهرمانی و ۳ عنوان سومی همچنان رکورد دار است و تیم‌های کامرون با ۵ قهرمانی ۲ نایب قهرمانی و سومی در رده دوم و غنا با ۴ قهرمانی ۵ نایب قهرمانی و یک سومی در رده سوم قرار دارند. تیم نیجریه با ۳ قهرمانی ۵ نایب قهرمانی و ۸ سومی در رده چهارم قرار گرفته است. تیم ساحل عاج نیز با ۳ قهرمان و دو نایب قهرمانی پنجم است.

- دوره آتی جام ملت‌های آفریقا در سال ۲۰۲۷ به میزبانی مشترک سه کشور کنیا، تانزانیا و اوگاندا برگزار خواهد شد.