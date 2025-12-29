به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکزی؛ هشدار سطح نارنجی هواشناسی در استان مرکزی صادر شد.

توصیف سامانه اول:

تقویت گرادیان فشاری

زمان شروع: شب دوشنبه ۱۴۰۴/۱۰/۰۸

زمان پایان: سه‌شنبه ۱۴۰۴/۱۰/۰۹

نوع مخاطره:

وزش باد شدید (احتمال افزایش لحظه‌ای سرعت وزش باد به بیش از ۹۰ کیلومتر بر ساعت در برخی از مناطق استان دور از انتظار نیست.)

منطقه اثر:

اراک، شازند، خنداب، کمیجان، آشتیان، تفرش، خمین، دلیجان، زرندیه، ساوه، غرق آباد، فراهان، محلات

اثر مخاطره:

احتمال آسیب به سازه‌های سبک و ناپایدار و پرتاب اشیا و شکستن درختان فرسوده

توصیه:

استحکام بخشی به سازه‌های سبک و ناپایدار از جمله پوشش گلخانه‌های و تابلو‌های تبلیغاتی

اطمینان از محل پارک خودرو‌ها

خودداری از کار در اماکن مرتفع

عدم صعود به ارتفاعات

نصب قیم برای محافظت از نهال درختان

آمادگی دستگاه‌های اجرایی ذی ربط

توصیف سامانه دوم:

نفوذ توده هوای سرد

زمان شروع: سه‌شنبه ۱۴۰۴/۱۰/۰۹

زمان پایان: صبح چهارشنبه ۱۴۰۴/۱۰/۱۰

نوع مخاطره:

کاهش محسوس دما

منطقه اثر:

اراک، آشتیان، تفرش، خمین، خنداب، دلیجان، زرندیه، ساوه، شازند، غرق آباد، فراهان، کمیجان، محلات

اثر مخاطره:

افزایش مصرف حامل‌های انرژی

احتمال یخزدگی تاسیسات آبیاری و ماشین آلات کشاورزی و سطح جاده‌ها.