سرپرست مجتمع شورای حل اختلاف شهرستان ملارد، از سازش و مختومه شدن پرونده مهریه با ۶۶۶ سکه تمام بهار آزادی به ارزش هزار میلیارد ریال خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، محمدجواد رضازاده در تشریح جزئیات این سازش گفت: پرونده با موضوع مهریه، به تعداد ۶۶۶ قطعه سکه تمام بهار آزادى به شعبه ۱۰ شوراى حل اختلاف ملارد ارجاع و این شعبه در وقت مقرر با حضور خواهان و خوانده تشکیل جلسه داد.

با تلاش همکاران و بهره‌گیری از ظرفیت‌های میانجی‌گری و گفت‌و‌گو، این پرونده که از حساسیت و اهمیت قابل توجهی برخوردار بود، در فضای آرام و با تعامل مثبت طرفین به نتیجه رسید و اختلاف موجود از طریق صلح و سازش خاتمه یافت.

وی افزود: حل‌وفصل مسالمت‌آمیز دعاوی خانوادگی، جلوگیری از گسترش تنش‌ها، و کاهش اطاله دادرسی از اولویت‌های اصلی این مجتمع است و این‌گونه سازش‌ها نشان‌دهنده کارآمدی رویکرد صلح‌محور در شورای حل اختلاف است.