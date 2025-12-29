پخش زنده
سرپرست مجتمع شورای حل اختلاف شهرستان ملارد، از سازش و مختومه شدن پرونده مهریه با ۶۶۶ سکه تمام بهار آزادی به ارزش هزار میلیارد ریال خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، محمدجواد رضازاده در تشریح جزئیات این سازش گفت: پرونده با موضوع مهریه، به تعداد ۶۶۶ قطعه سکه تمام بهار آزادى به شعبه ۱۰ شوراى حل اختلاف ملارد ارجاع و این شعبه در وقت مقرر با حضور خواهان و خوانده تشکیل جلسه داد.
با تلاش همکاران و بهرهگیری از ظرفیتهای میانجیگری و گفتوگو، این پرونده که از حساسیت و اهمیت قابل توجهی برخوردار بود، در فضای آرام و با تعامل مثبت طرفین به نتیجه رسید و اختلاف موجود از طریق صلح و سازش خاتمه یافت.
وی افزود: حلوفصل مسالمتآمیز دعاوی خانوادگی، جلوگیری از گسترش تنشها، و کاهش اطاله دادرسی از اولویتهای اصلی این مجتمع است و اینگونه سازشها نشاندهنده کارآمدی رویکرد صلحمحور در شورای حل اختلاف است.