رئیس اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستان شاهرود از تهیه و ارسال دو پرونده میراث ناملموس روستای هدف گردشگری قلعهبالا، مربوط به آیینها و خوراک سنتی این روستا، برای ثبت در فهرست میراث ناملموس کشور خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، سید محمدصادق رضویان گفت : پرونده نخست ، به غذای سنتی و چندصدساله دیگی اختصاص دارد که امروزه بهعنوان یکی از جاذبههای شاخص خوراک بومی، در اقامتگاههای بومگردی روستای قلعه بالا به گردشگران عرضه میشود.
رئیس اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستان شاهرود افزود: پرونده دوم مربوط به آیین نذر روز عاشورا است، آیینی جمعی و ریشهدار که هر ساله در روز دهم محرم با مشارکت گسترده اهالی برگزار میشود و در جریان آن، غذاهایی با آداب و رسوم خاص برای خیرات اموات تهیه و توزیع میگردد.
رضویان با اشاره به اینکه دو پرونده میراث ناملموس روستای قلعه بالا با هدف ثبت ملی تهیه و به وزارت میراثفرهنگی ارسال شده است.گفت : ثبت ملی این آیینها و خوراکهای سنتی، علاوه بر پاسداشت میراث فرهنگی ناملموس، نقش مهمی در توسعه گردشگری پایدار، تقویت اقتصاد محلی و انتقال دانش و مهارتهای سنتی به نسلهای آینده ایفا میکند.
رئیس اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستان شاهرود افزود: روستای قلعهبالا با طبیعت چشمنواز، فرهنگ غنی و طعمهای اصیل خود، تجربهای ماندگار برای گردشگران فراهم میکند و ثبت ملی این میراث ناملموس، گامی ارزشمند در مسیر معرفی هرچه بیشتر ظرفیتهای فرهنگی و گردشگری این روستا در سطح ملی و جهانی خواهد بود.
روستای پلکانی «قلعه بالا» که از جمله روستاهای کاندیدای ثبت جهانی استان سمنان است. در فاصله ۱۴۰ کیلومتری جنوب شهرستان شاهرود واقع شده است. پیشینه تاریخی این روستا حدودا به قرن چهارم هجری برمیگردد. خانههای قدیمی روستا با مصالح، چون خشت، گل، سنگ و چوب ساخته شدهاند و آب آشامیدنی روستا از قنات تامین میشود. از ویژگیهای روستای «قلعه بالا» میتوان به کوچههای خشتی و باریک که همه آنها به هم راه دارند اشاره کرد. شغل مردم روستا باغداری و دامپروری بوده و در چند سال اخیر با توسعه صنعت توریسم به یکی از روستاهای مورد علاقه گردشگران تبدیل شده است.