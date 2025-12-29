مدیرعامل شرکت کنترل کیفیت هوای شهر تهران با اشاره به افزایش مراجعه شهروندان به سامانه‌های اطلاع‌رسانی در روز‌های اخیر گفت: کندی یا تأخیر مشاهده‌شده در برخی بخش‌های جانبی سامانه‌ها مقطعی و محدود بوده و سامانه اصلی پایش کیفیت هوا به نشانی airnow.tehran.ir به‌صورت پایدار و بدون اختلال جدی در دسترس شهروندان قرار دارد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، فاطمه کریمی با اشاره به افزایش توجه شهروندان به موضوع کیفیت هوا در روز‌های اخیر، گفت: در پی اهمیت روزافزون این موضوع، میزان مراجعه به سامانه‌های اطلاع‌رسانی افزایش یافته و در برخی بخش‌های جانبی سامانه، موارد محدودی از کندی یا تأخیر در نمایش خروجی‌ها مشاهده شده است.

وی افزود:این موارد مقطعی و محدود بوده و سامانه اصلی پایش کیفیت هوا به نشانی airnow.tehran.ir در تمام این مدت بدون هیچ‌گونه اختلال جدی و به‌صورت پایدار در دسترس شهروندان قرار داشته است.

وی با توضیح نحوه تولید و ارائه داده‌ها افزود: نمایش نقشه‌ها، نمودار‌ها و پیش‌بینی‌های آلودگی هوا مبتنی بر مجموعه‌ای از فرآیند‌های تخصصی مدل‌سازی و پردازش‌های روزانه است.

این فرآیند که بر پایه دریافت داده‌های هواشناسی و انجام تحلیل‌های محاسباتی صورت می‌گیرد، زمان‌بر بوده و در برخی مقاطع به علت پیچیدگی فرایند پردازش داده، ممکن است ارائه برخی خروجی‌ها با اندکی تأخیر همراه شود؛ موضوعی که طبیعی است و در تمامی سامانه‌های مبتنی بر مدل‌سازی و داده‌پردازی پیشرفته رخ می‌دهد.

مدیرعامل شرکت کنترل کیفیت هوای شهر تهران تأکید کرد: این موارد هیچ خللی در روند پایش کیفیت هوا ایجاد نکرده و فرآیند تولید، تحلیل و انتشار داده‌ها به‌طور منظم و مستمر در حال انجام است.

خانم کریمی گفت :وقفه‌های گذرایی که در برخی مواقع مشاهده می‌شود، بیش از هر چیز ناشی از افزایش حساسیت شهروندان در روز‌های اخیر و پیگیری دقیق آنان از وضع شاخص‌های آلودگی هواست.

کریمی در ادامه با اشاره به اقدامات فنی انجام‌شده گفت: همکاران شرکت کنترل کیفیت هوا به‌همراه تیم‌های متخصص سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران به‌صورت مستمر و ۲۴ساعته مشغول پایش سامانه، کنترل زیرساخت‌ها و رفع هرگونه اختلال احتمالی هستند تا شهروندان بتوانند در تمام ساعات شبانه‌روز به اطلاعات به‌روز، دقیق و قابل اتکا دسترسی داشته باشند.

وی خاطرنشان کرد: شهرداری تهران همچنان بر ارائه خدمات پایدار، شفاف و قابل اعتماد در حوزه پایش کیفیت هوا تأکید دارد و از همراهی و توجه شهروندان قدردانی می‌کند.