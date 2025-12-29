به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان جهرم گفت: در راستای اجرای قانون حفظ کاربری زمین‌های زراعی و باغ‌ها، سه مورد تغییر کاربری غیرمجاز در زمین های کشاورزی شهرستان جهرم با حکم قضایی رفع تصرف شد.

سجاد قناعتیان ادامه داد: پس از گذراندن مراحل قانونی، ۴۰۵ مترمربع بنا غیرمجاز و ۴۰ متر مربع کوره زغال غیرمجاز، تخریب و رفع اثر شد.

او با تأکید بر تداوم نظارت‌ها بیان کرد: هرگونه تغییر کاربری غیرمجاز در زمین‌های زراعی و باغی به‌صورت مستمر رصد و با متخلفان بدون اغماض و در چارچوب قانون برخورد می‌شود.

سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان جهرم افزود: حفظ زمین‌های کشاورزی ضرورتی انکارناپذیر برای تأمین امنیت غذایی و توسعه پایدار است و شهروندان برای دریافت مجوز‌های تغییرکاربری باید به اداره امور اراضی مراجعه کنند.