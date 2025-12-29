به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، در این نشست که با حضور استادان و پژوهشگران حوزه زبان‌های باستانی و با هدف پاسداشت زبان‌ها و متون ایران باستان در مرکز همایش‌های بین‌المللی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران برگزار شد، سخنرانان با تمرکز بر جایگاه فرهنگ‌نامه‌نویسی در مطالعات ایران باستان، اهمیت این اثر را در تداوم و به‌روزرسانی پژوهش‌های اوستاشناسی بررسی کردند و «فرهنگ زبان اوستایی» را گامی مهم در امتداد سنت علمی پس از بارتلمه دانستند.

در پایان برنامه، با تأکید بر اوستا به‌عنوان میراثی مشترک برای همه ایرانیان، از کتاب «فرهنگ زبان اوستایی» با حضور استادان، پژوهشگران و مؤلف اثر رونمایی شد.