مدیرعامل شرکت گاز استان گفت: در پی کاهش محسوس دمای هوا، مصرف گاز در استان قزوین طی ۲۴ ساعت گذشته۳۶۰ هزار مترمکعب افزایش یافت.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، احمد دانائی اعلام کرد: در روز هفتم دیماه حدود ۱۳ میلیون و ۹۹۳ هزار مترمکعب گاز در استان مصرف شده که این مقدار نسبت به روز پیش از آن افزایشی معادل ۳۶۰ هزار مترمکعب را نشان میدهد.
وی، علت این افزایش را افت دمای هوا عنوان کرد و از شهروندان خواست با رعایت الگوی مصرف و همراهی در پویش «کاهش دو درجهای دما» از هدررفت انرژی جلوگیری کنند تا جریان گاز در سراسر استان پایدار بماند.
مدیرعامل شرکت گاز استان تأکید کرد در روزهای سرد، خانوادهها میتوانند با اقامت در یک فضای مشترک به میزان چشمگیری از مصرف گاز بکاهند.